Incidente sulla Statale Jonica a Copanello di Stalettì vicino Catanzaro: scontro fra furgone e due auto

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un gravissimo incidente stradale si è verificato sulla SS106 Jonica, precisamente in prossimità di Copanello, frazione del Comune di Stalettì in provincia di Catanzaro. Le conseguenze dello scontro di giovedì 21 settembre sono disastrose, con cinque persone che sono rimaste ferite in seguito all’urto che ha coinvolto un furgone e due auto. Sul posto i mezzi di soccorso e le autorità per gli accertamenti di rito.

I soccorsi

L’incidente è avvenuto lungo la strada adiacente all’ex discoteca Rebus. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i soccorritori, compreso l’elisoccorso del 118, che ha trasportato il ferito più grave all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro.

Tre ambulanze sono state dispiegate per occuparsi degli altri feriti, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per verificare l’eventuale presenza di persone intrappolate nelle auto gravemente danneggiate.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente è avvenuto nella frazione di Copanello a Stalettì, provincia di Catanzaro

Traffico in tilt

Al fine di stabilire le cause e la dinamica dell’incidente, i carabinieri della Compagnia di Soverato stanno conducendo indagini approfondite.

L’incidente ha provocato ingorghi chilometrici sulla strada, e l’intervento dei carabinieri della Forestale è stato necessario per gestire il traffico.

Chiusa la Statale Jonica

La SS106 Jonica è stata temporaneamente chiusa in direzione sud, nelle vicinanze del chilometro 173,700, tra le località Pietragrande e Calalunga. Squadre specializzate dell’Anas sono sul posto per gestire il traffico e ripristinare la viabilità il prima possibile.

Pochi giorni fa un altro tragico incidente stradale ha interessato la Strada Statale 106 Jonica, nei pressi di Taranto. Domenica 10 settembre un uomo di 39 anni ha infatti perso la vita mentre guidava la sua motocicletta.

Una scena terribile

Lo scontro ha coinvolto due moto e un’auto nei pressi dello svincolo Agip Petroli-Ilva. Gli operatori della polizia di Taranto, unitamente alle ambulanze e alle automediche del 118, sono stati testimoni di una scena terribile, con il motociclista 39enne decapitato sul colpo a causa di un impatto oltremodo violento.

Nelle scorse ore, invece, nei pressi di Matera, un tragico scontro ha coinvolto un ragazzo di soli 17 anni, privo di patente di guida. Il giovane ha perso il controllo del veicolo, una macchina intestata alla madre, ed è finito contro un albero, perdendo la vita sul colpo.

Un suo amico, passeggero nell’auto, è stato gravemente ferito ed è attualmente ricoverato in condizioni critiche presso l’Ospedale di Policoro. I Carabinieri stanno conducendo un’indagine per stabilire le dinamiche esatte dell’incidente.