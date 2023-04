Muore a 19 anni in un incidente a Trieste sulla Strada nuova per Opicina: frontale con la moto contro un'auto

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno schianto frontale con un’auto mentre viaggiava sulla sua moto lungo la Strada nuova per Opicina, a Trieste. Il giovane centauro è morto sul colpo, nel violento impatto contro una Mercedes. Come riportato da ‘Il Piccolo’, la donna al volante è stata portata in ospedale ma non avrebbe riportato serie conseguenze.

L’incidente

Lo scontro mortale è avvenuto nella serata di mercoledì 26 aprile nel tratto della Strada nuova per Opicina, nel tratto compreso tra il semaforo dell’obelisco del quartiere triestino e l’incrocio con via Commerciale.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Trieste dove è avvenuto l’incidente frontale che ha portato alla morte un 19enne

Le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, ma secondo le prime informazioni l’impatto tra i due veicoli è stato frontale. In fase di accertamento le cause che hanno provocato lo schianto.

I soccorsi

La chiamata arrivata al Numero unico di emergenza 112 è stata trasferita dagli operatori della sala operativa alla struttura di emergenza sanitaria regionale Sores che ha inviato due ambulanze Als (Advanced Life Support, mezzi di soccorso avanzato con infermiere a bordo) e un’automedica.

Il personale sanitario a bordo dei mezzi arrivati da Trieste ha provato con diversi tentativi a rianimare il 19enne, ma senza riuscire a salvare il giovane motociclista.

La donna di 57 anni alla guida della Mercedes è stata trasportata all’ospedale di Cattinara con l’ambulanza, in codice giallo. Per lei non dovrebbero esserci state conseguenze gravi.

L’incidente a Chioggia

Nella giornata di mercoledì 26 aprile un’altra persona è rimasta vittima della strada a Chioggia, in un incidente che ha coinvolto tre auto provocando un morto e tre feriti, tra cui una donna incinta.

La carambola si è verificata al chilometro 79+500 della statale Romea, nel tratto di strada che collega le frazioni di Cavanella d’Adige e Sant’Anna di Chioggia.

Nell’impatto una delle tre auto si è ribaltata, finendo sottosopra dentro al fosso che costeggia la carreggiata.