Un morto nello scontro tra tre auto a Chioggia, tra i feriti c'è una donna incinta: strada chiusa al traffico

È di un morto e tre feriti, tra cui una donna incinta, il pesante bilancio di un incidente sulla statale Romea, nel territorio del comune veneziano di Chioggia. Lo schianto ha coinvolto tre auto nel tratto di strada che collega le frazioni di Cavanella d’Adige e Sant’Anna di Chioggia. Ne dà notizia ‘il Gazzettino’.

L’incidente

In seguito all’incidente la circolazione è stata interrotta per permettere le operazioni di soccorso e di effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica della carambola.

La zona tra le frazioni di Cavanella d'Adige e Sant'Anna di Chioggia dove è avvenuto l'incidente mortale

Lo scontro letale è avvenuto intorno alle 16 di mercoledì 26 aprile e ha interessato tre veicoli al chilometro 79+500 della statale Romea. Nell’impatto una delle tre auto si è ribaltata, finendo sottosopra dentro al fosso che costeggia la carreggiata.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine per chiudere la strada al traffico e gestire la circolazione, a lavoro insieme alle squadre Anas per consentire la riapertura nel più breve tempo possibile.

Come riferito dall’edizione regionale del ‘Tgr Veneto’, le difficili operazioni per il recupero dei veicoli hanno richiesto diverso tempo, bloccando per ore il tratto con forti rallentamenti alla viabilità.

Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale per estrarre i feriti dagli abitacoli e mettere in sicurezza i mezzi, oltre al personale sanitario che ha stabilizzato le tre persone ferite, una donna e due uomini, prima di trasportarle in ospedale.

Nelle operazioni di soccorso i medici del Suem hanno dovuto constatare la morte di un uomo.

Lo scontro mortale a Bitonto

Tragico anche il bilancio di un altro scontro mortale avvenuto per strada a Bitonto, in provincia i Bari, intorno alle 23 della serata di martedì 25 aprile, nel quale hanno perso la vita quattro giovani.

Nello schianto frontale tra un Opel Corsa e una Renault Scenic. lungo la strada 231 che collega il comune pugliese alla vicina Modugno, sono morti due ragazzi e due ragazze di età compresa tra i 17 e i 27 anni, tutti a bordo della prima auto. Gli altri due giovani sull’altro veicolo sono stati trasportati in ospedale.