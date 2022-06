Moto contro un'auto tra Ostuni e Cisternino, morto il conducente: la ricostruzione del tragico incidente

Un 44enne è morto a pochi chilometri da Ostuni, in provincia di Brindisi, alla guida della sua amata moto, sulla strada provinciale che collega la città bianca a Cisternino. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente avvenuto nella tarda mattinata del 14 giugno.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo quanto è emerso, il motociclista 44enne, titolare di un negozio di alimentari di Ostuni e residente a Cisternino, si sarebbe scontrato violentemente contro una Lancia Thesis.

L’impatto sarebbe avvenuto perché la macchina stava tentando di svoltare a sinistra, ma è stata colpita in pieno dal ciclomotore.

Centauro morto sul colpo

Il pilota della due ruote è stato sbalzato in strada. A nulla è servito il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, arrivati insieme agli agenti della Polizia locale.

L’uomo sarebbe morto sul colpo a causa della violenza dello scontro, di cui sono ancora da accertare le responsabilità.

Fonte foto: Tuttocittà Dove è avvenuto l’incidente.

Indagini ancora in corso

Sul posto sono ancora in corso i rilievi da parte delle autorità, che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto a 6 chilometri da Ostuni.

Sarebbero rimasti feriti lievemente, invece, gli occupanti del veicolo travolto dalla moto. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.