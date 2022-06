Tragico incidente a Marmirolo, auto contro un camion: morto un 19enne, grave la giovane fidanzata

Tragedia nella frazione di Pozzolo, a Marmirolo, comune di 8 mila abitanti in provincia di Mantova. Nella mattinata di mercoledì 8 giugno 2022 un terribile incidente stradale tra un’auto e un camion è costato la vita a un giovane e in cui è rimasta gravemente ferita una ragazza, che si trova ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Incidente a Marmirolo: chi è la vittima 19enne

La vittima è Adrian Andrei Costin, quasi 19 anni, che viveva con il padre di origini rumene a Remedello, in provincia di Brescia. Stava viaggiando con la sua fidanzata, di 17 anni.

Adrian lavorava in una ditta a Isorella, in provincia di Brescia, e sarebbe andato a convivere presto con la giovane, originaria di Peschiera del Garda.

La ragazza, originaria del comune del Veronese, si trova ora ricoverata in condizioni gravi agli Spedali Civili di Brescia, dove è stata trasferita in codice rosso poco dopo lo schianto con l’elisoccorso.

Avrebbe riportato nell’incidente, tra le altre cose, un trauma cranico, un trauma all’addome e un trauma alla schiena. È ora in prognosi riservata, come da prassi in queste circostanze.

Fonte foto: Tuttocittà Il luogo in cui è avvenuto l’incidente.

La ricostruzione del tragico incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30 all’incrocio tra la Strada Trentino e via Galileo Ferraris. I due giovani si trovavano a bordo della Opel Corsa del 19enne quando c’è stato lo scontro con il mezzo pesante.

A causarlo potrebbe essere stata una mancata precedenza, considerando che la vettura è stata presa dal camion sul lato del conducente proprio all’altezza tra le strade.

I tempestivi interventi dei soccorsi

A dare l’allarme e chiamare le autorità è stato subito il conducente del camion, di 52 anni, rimasto illeso anche se sotto choc. Per lui non è stato disposto il ricovero in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia locale di Marmirolo, il 118. I sanitari, al loro arrivo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 19enne.

Nonostante i tentativi di rianimarlo, infatti, le ferite riportate erano talmente gravi che non c’è stato nulla da fare.

I rilievi si sono rivelati particolarmente difficili, e i Carabinieri sono rimasti sul luogo, impegnati con le pratiche di rito, fino al tardo pomeriggio di mercoledì.