Grave incidente sulla A4: scontro tra due mezzi pesanti, ci sono feriti gravi. Tratto chiuso, traffico in tilt

Gravissimo incidente stradale lungo l’autostrada A4 in Veneto. Poco dopo le 7 c’è stato un tamponamento tra due mezzi pesanti nel tratto tra Portogruaro e San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Ci sono feriti: secondo quanto riporta l’Ansa, una persona risulta incastrata in uno dei mezzi coinvolti. Il tratto autostradale interessato dall’incidente è stato chiuso, mandando il taffico in tilt.

Scontro tra due tir sulla A4

L’incidente è avvenuto nella mattina di lunedì 6 giugno attorno alle 7 lungo l’A4, nel tratto tra Portogruaro e San Stino di Livenza, nella carreggiata in direzione Venezia. A scontrarsi due mezzi pesanti, con un tir che avrebbe tamponato quello che lo precedeva.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale di Autovie Venete.

Incidente sulla A4, ci sono feriti

Ci sono feriti gravi: dopo lo schianto una persona è rimasta incastrata nell’abitacolo di uno dei due mezzi pesanti coinvolti nell’incidente.

Il Gazzettino riporta che l’autista del tir è stato estratto dalle lamiere dell’abitacolo dai vigili del fuoco e trasportato in elicottero all’ospedale di Mestre.

Incidente sulla A4: autostrada chiusa, traffico in tilt

Il tratto dell’A4 dove è avvenuto l’incidente, tra Portogruaro e San Stino di Livenza, è stato chiuso poco dopo le 7, provocando pesanti ripercussioni al traffico. Già poco prima dell’impatto tra i due tir erano stati segnalati rallentamenti e code a tratti per il traffico intenso.

Oltre a quel tratto autostradale è stato chiuso al traffico anche l’allacciamento del bivio A4/A28 in immissione verso Venezia.