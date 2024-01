Morto in un incidente a San Gavino Monreale, auto si ribalta sulla Statale 197: nell'impatto anche tre feriti

Un turista francese è morto in un incidente sulla strada statale 197 nel territorio di San Gavino Monreale, in provincia del Sud Sardegna. La vittima, Alain Jules Cools, 59 anni, stava viaggiando insieme ad altre tre persone su un’auto diretta all’aeroporto di Cagliari-Elmas, quando il veicolo è finito improvvisamente fuori strada ribaltandosi. Feriti il conducente e i due connazionali a bordo. Ne dà notizia L’Unione Sarda.

L’incidente

Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 19 gennaio a poche centinaia di metri dall’ingresso di San Gavino Monreale, all’altezza del chilometro 12,400 della statale che collega il comune nel cuore del Campidano con il vicino Guspini.

In quest’ultimo centro della storica subregione sarda di Monreale, il 59enne era proprietario di una casa, dove aveva trascorso un breve soggiorno con due amici francesi.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il comune di San Gavino di Monreale nel Campidano dove è avvenuto l’incidente mortale

I soccorsi

Al termine della vacanza di qualche giorno, i tre turisti si sono messi in viaggio per Cagliari per andare a prendere l’aereo che li avrebbe riportati in Francia, accompagnati dal titolare di un agriturismo di Guspini.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’automobilista sardo, alla guida di una Dacia Duster, ha perso il controllo del suv, che ha finito per ribaltarsi nella campagna campidanese.

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i carabinieri di San Gavino e del Radiomobile della Compagnia di Villacidro, i Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118. Sul posto anche l’Elisoccorso per il trasporto di uno dei passeggeri in ospedale. Non sono ancora chiare le condizioni dei feriti.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine il traffico sulla statale 197 è stato bloccato e la circolazione in tutta la zona ha subito forti rallentamenti.

L’incidente al Motor Bike Expo di Verona

Nel pomeriggio di venerdì 19 gennaio sono finiti in ospedale in seguito a un incidente anche 10 spettatori del Motor Bike Expo di Verona, dopo che un’auto che prendeva parte a una delle esibizioni è finita contro le transenne a protezione del pubblico.

Secondo le prime informazioni, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Gli spettatori trasportati in ospedale sarebbero rimasti soltanto contusi dall’impatto con le transenne: lo stuntman alla guida dell’auto era salito sul tetto della vettura per eseguire alcune acrobazie e ha perso il controllo.