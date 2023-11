Morto 33enne nell'incidente col Suv sulla Laurentina vicino Roma dopo aver perso il controllo dell'auto

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Un altro incidente fatale a Roma: la vittima stavolta è un ragazzo di 33 anni, morto dopo aver perso il controllo del suo suv (un Land Rover) in via Laurentina, all’altezza di via di Tor Pagnotta.

L’incidente in via Laurentina

Sul posto, intorno alle 4 del mattino di venerdì 3 novembre, è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale del gruppo Monteverde.

Inutili i soccorsi del 118 per il 33enne: trasportato con urgenza all’ospedale Sant’Eugenio è deceduto una volta giunto in struttura.

Dalle prime informazioni sembra trattarsi di un incidente autonomo: il ragazzo sarebbe finito contro un palo della rotatoria.

Il suv sequestrato

Il suv, come da prassi, è stato sequestrato, mentre la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli agenti hanno effettuato per almeno due ore i rilievi scientifici.

Al momento non si esclude nessuna pista, neanche quella di un colpo di sonno o della velocità sostenuta.

Un’altra vittima sulle strade di Roma e provincia

Quella di oggi è la 165esima vittima del 2023 sulle strade di Roma e provincia.

Solamente ieri, Mirko Pacioni è morto a 34 anni a Fiumicino. Aveva tre figli.

Negli ultimi giorni hanno perso la vita anche Alex Cappellacci, Grazia Grazioli, Patrizia Miranda e Konde Bana.