Incidente all'Appio Latino a Roma, ferita giovane di 20 anni: si cerca l’auto che l’ha investita

Tragico incidente a Roma: una giovane ha rischiato la vita perché travolta da un’auto. Lo scontro è avvenuto all’Appio Latino, un quartiere di Roma. Verso le 02:00 di notte la 20enne era a bordo del suo scooter Kymco Peolple, quando è stata travolta da un’auto. Sono stati i passanti a soccorrerla, mentre l’auto che ha procurato l’incidente si è data alla fuga. Si cerca il responsabile.

I fatti

Verso le 02:00 di notte una giovane di 20 anni era a bordo del suo scooter, quando è stata investita da un’auto. I fatti sono avvenuti nel quartiere Appio Latino, a Roma, in via ella Magna Grecia, all’altezza dell’incrocio con via Claterna.

La vittima dell’incidente è stata travolta da un’auto che viaggiava ad alta velocità. Dopo lo scontro chi ha causato l’incidente è fuggito. Ennesimo incidente, che si aggiunge alla lista nera del 2023 che ha visto recentemente la morte di un uomo di 69 anni investito da un camion.

Fonte foto: Tuttocittà.it Alle 2 di notte a Roma un’auto ha investito una giovane alla guida di uno scooter ed è fuggita

Le dinamiche

Le forze dell’ordine sono alla ricerca dell’auto che ha travolto la giovane di 20 anni. Oltre il procurato incidente, per il quale ci sono testimoni, chi è fuggito rischia anche l’omissione di soccorso.

Sulla dinamica del sinistro indaga il gruppo Trevi della polizia locale, che ha dato avvio alla caccia del pirata della strada. Gli amici della giovane hanno lanciato un appello: “La nostra amica ha rischiato di morire. Una macchina l’ha colpita mentre lei era sul motorino per poi fuggire. Se qualcuno sa qualcosa, parli”.

I soccorsi

L’auto che ha causato l’incidente e ferito la giovane si è data alla fuga. Sul posto sono intervenuti i passanti, che hanno potuto aiutare la ragazza e chiamare i soccorsi. Il 118 ha stabilizzato la ventenne prima di trasportarla in ospedale, al San Giovanni di Roma.

Al momento la prognosi della ragazza è buona, sembra infatti non essere in pericolo di vita, ma si continua a monitorare le sue condizioni.