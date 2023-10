Uomo di 69 anni investito e ucciso da un camion a Padova: voleva prestare soccorso a un altro mezzo in avaria

Nella mattinata di lunedì 30 ottobre la periferia di Padova è stata teatro di tragico incidente stradale costato la vita a un uomo di 69 anni. La vittima è stata investita da un mezzo pesante alle prime luci dell’alba, quando si era fermato con il proprio camion per prestare soccorso notando un autocarro in avaria. Un terzo autoarticolato è sopraggiunto in modo improvviso, travolgendolo in un impatto devastante. Le indagini sono in corso per determinare le circostanze esatte dell’accaduto.

Il luogo dell’incidente

L’incidente mortale è avvenuto in una zona industriale, per l’esattezza in via Messico. Il punto dell’impatto non è lontano dall’area dell’interporto, poco oltre via Olanda in direzione di corso Stati Uniti e in prossimità del supermercato Alì.

La vittima, un uomo nato nel 1954, era giunto sul luogo a bordo di un camion e stava cercando di prestare soccorso a un autocarro in avaria sulla prima corsia.

Fonte foto: Tuttocittà La zona industriale di Padova è quella dove è avvenuto il tragico incidente costato la vita a un 69enne

La dinamica

La tragedia si è verificata attorno alle 6 del mattino quando l’uomo, alla guida di un autoarticolato, ha deciso di scendere dal mezzo dopo averlo accostato a bordo strada per aiutare il conducente dell’autocarro in panne.

Sfortunatamente, non si è accorto dell’arrivo imminente di un terzo mezzo pesante, un camion per il trasporto di alimenti, che si è abbattuto su di lui con violenza.

Gli operatori della Polizia locale sono giunti prontamente sul luogo dell’incidente, ma purtroppo per il 69enne non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo.

Disagi al traffico

Il seguito al tragico incidente la strada è stata chiusa al traffico per consentire agli agenti di effettuare tutti i necessari rilievi. Sono stati segnalati alcuni disagi alla circolazione, considerando che la zona è frequentata da numerosi mezzi pesanti a causa della presenza dell’interporto nelle vicinanze.

La chiusura al traffico ha comportato code e una forte congestione anche nel comparto viario circostante, creando ulteriori disagi per automobilisti e residenti.

Incidente alle Acciaierie

L’incidente è accaduto a pochi giorni da un’altro evento tragico che ha interessato la zona industriale di Padova. Il 27 ottobre, all’interno delle Acciaierie Venete, tre operai sono rimasti feriti a causa di un’esplosione.

L’uomo rimasto ferito in modo puù grave è un cittadino bosniaco di 49 anni, ricoverato con gravi ustioni, mentre gli altri due operai, di 39 e 50 anni, sono stati investiti dall’onda d’urto ma fortunatamente non hanno riportato ferite rilevanti.