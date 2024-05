A Napoli centrato il 6 al SuperEnalotto che vale 101 milioni: la sestina vincente con schedina da soli 2 euro

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Colpo grosso a Napoli, dove un giocatore a dir poco fortunato è riuscito a centrare il “6” al SuperEnalotto portandosi a casa un monteperemi da ben 101 milioni di euro. I numeri vincenti sono 6, 40, 80, 71, 55, 20, con il Jolly 12 e il SuperStar 75. La schedina vincente, giocata in via Toledo con soli 2 euro, centra la prima sestina del 2024 e vale la nona vincita più importante nella storia del gioco.

Esce il sei al SuperEnalotto: premio da 101 milioni a Napoli in via Toledo

La vita di qualcuno è improvvisamente cambiata a Napoli. Venerdì 10 maggio, nella centralissima via Toledo, è stata ottenuta una vincita epica al SuperEnalotto, con un “6” milionario.

La cifra esatta è da capogiro: 101.511.953,21 euro. La giocata fortunata è stata effettuata presso la Sisal Tabaccheria “Bella ‘mbriana” situata in via Toledo 410, nota anche come Via Roma.

Le voci sul “colpo” milionario si sono diffuse in un lampo attraverso le strade della città partenopea, che forse resta in assoluto il posto in Italia in cui il gioco viene “sentito” di più.

Jackpot al SuperEnalotto: la giocata con una schedina da 2 euro, ecco la sestina fortunata

Quella di venerdì 10 maggio è la prima vincita da “6” del 2024 al SuperEnalotto. La sestina vincente è composta dai numeri 6, 40, 80, 71, 55, 20, con Jolly 12 e SuperStar 75.

Si tratta inoltre della nona vincita più alta mai registrata nella storia del gioco. Favola nella favola, il fatto che il jackpot di oltre 101 milioni di euro è stato conquistato con una modesta schedina da soli due euro, rendendo questa vittoria ancora più sorprendente.

Le vincite maggiori al SuperEnalotto

Con l’ultima vittoria, il numero di jackpot assegnati dal momento della creazione del SuperEnalotto raggiunge quota 115.

L’ultimo “6”, del valore di 85,1 milioni di euro, è stato centrato a Rovigo il 16 novembre 2023 con una schedina dal valore di 3 euro.

Il 10 giugno 2023, con una schedina da solo 1 euro, è stato vinto a Teramo il Jackpot da 42,5 milioni di euro.

Il record da oltre 371 milioni di euro è stato però ottenuto il 16 febbraio 2023 da 90 vincitori tramite la Bacheca dei Sistemi. Il programma ha distribuito 90 vincite da circa 4 milioni ciascuna.