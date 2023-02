Superenalotto, centrato il 6 dei record: vinti oltre 371 milioni di euro. È il jackpot più alto del mondo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Vincita record al Superenalotto. È stato centrato un 6 da 371 milioni e 131mila euro. Si tratta del jackpot più alto al mondo. Secondo quanto riportato dalle agenzie, la vincita è stata realizzata tramite un sistema e il montepremi verrà distribuito tra 90 quote da circa 4 milioni di euro. La maggior parte delle quote è stata venduta tra Milano e provincia. Il 6 al Superenalotto non usciva dal 22 maggio 2021, quando la vincita la vincita fu da 156 milioni a Montappone, nei pressi di Fermo, con una schedina da 2 euro. La sestina vincente è 1-38-47-52-56-66. Il numero Jolly è il 72, il SuperStar 23.

L’estrazione di oggi, giovedì 16 febbraio, entra direttamente nel libro dei record perché ammonta a ben 371,1 milioni di euro. La vincita ha frantumato il record stabilito il 13 agosto 2019 a Lodi, dove nella ricevitoria Sisal Bar Marino, a Lodi, una schedina da soli 2 euro portò alla vincita di 209.106.441,54 euro.

Come accennato, l’ultimo 6 al Superenalotto risale al 22 maggio 2021 a Montappone (in provincia di Fermo) quando la vincita fu di oltre 156 milioni di euro.

Superenalotto, cosa fare in caso di vincita

I fortunati vincitori del jackpot avranno 90 giorni di tempo per far pervenire “integra ed originale” la ricevuta di gioco presso gli uffici premi di Sisal a Roma o Milano.

Se la giocata è stata effettuata online, si dovrà presentare la stampa della giocata vincente, un documento di identità valido e il codice fiscale. Spesso, per mantenere la privacy, il vincitore si affida a notai o avvocati per procedere alla riscossione. In questi casi questi professionisti incassano un compenso pari al 3% della vincita.

La vincita, inoltre, viene tassata al 20% essendo superiore ai 500 euro. In questo caso lo Stato incasserà circa 74 milioni di euro.

Regioni e città più premiate dal 6 al Superenalotto

Le serie storiche individuano la Campania come la regione più fortunata quando si parla di Superenalotto, con 18 vincite. Segue il Lazio con 16 e poi l’Emilia Romagna con 13. Puglia appena fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9.

Sono invece tre le Regioni in cui non è mai realizzato un 6: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Molise. Guardando alle città, è Roma quella in cui sono stati realizzati più jackpot (10) per un totale delle vincite di oltre 132 milioni di euro. Seguono Sassari, con 5 jackpot del valore totale di 111 milioni di euro, mentre altri 111 milioni di euro sono stati centrati a Napoli, con 4 montepremi centrati.

Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.