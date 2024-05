60enne travolto e ucciso da pirata della strada a Conversano (Bari): stava aiutando il figlio rimasto a piedi

In Italia, chiunque provochi la morte di una persona con violazione delle norme in materia di circolazione stradale è punito con la reclusione da 2 a 7 anni e da 5 a 10 anni per l’omicidio stradale commesso dal conducente in stato di ebbrezza oautore di comportamenti imprudenti e azzardati.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La tragedia è avvenuta nel comune di Conversano, in Puglia

Secondo l’Osservatorio Asaps, Associazione Amici e Sostenitori della Polizia Stradale, gli incidenti provocati da gravi episodi di pirateria stradale, ossia tutti quei comportamenti alla guida che violano le norme del Codice della Strada, nel 2022 in Italia sono stati 959 e hanno causato 86 morti e ben 1.143 feriti.

Ennesimo episodio di pirata della strada

Un episodio simile è accaduto durante sabato 27 aprile, Michele Dalla Valle, uomo di 57 anni, è stato travolto da un pirata della strada. Dopo poche ore è morto a causa dei traumi riportati.

È successo Carpaneto, piccolo comune in provincia di Piacenza di poco più di 7 mila abitanti.

Dalla Valle è stato investito tra le 23 e la mezzanotte, a pochi metri da casa sua. Secondo quanto riferisce la testata Il Piacenza, non è morto sul colpo.

Nel tardo pomeriggio del 29 gennaio scorso, un 38enne è stato investito da un’auto ad Arezzo. Anche in quel caso, il pirata della strada non si è fermato a soccorrere la persona travolta.