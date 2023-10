Incidente tra pullman e minivan a Courmayeur: morto il conducente del pickup, il fratello era sull’autobus

Un incidente tra un minivan e un pullman, con a bordo cinque persone, è avvenuto a Courmayeur. Nel violento scontro ha perso la vita un uomo di 76 anni, alla guida del pick up. Il fratello della vittima era tra i passeggeri del bus, che stava trasportando i dipendenti del traforo del Monte Bianco.

L’incidente a Courmayeur

È avvenuto intorno alle 6:45 del mattino di oggi – lunedì 30 ottobre – l’incidente nel quale ha perso la vita un uomo, nei pressi di un distributore di benzina sulla SS26, nella frazione Entrèves di Courmayeur, comune dell’alta Valdigne ai piedi del Monte Bianco, in Valle d’Aosta.

Lo scontro ha coinvolto un minivan, un Piaggio Porter pick-up con alla guida un uomo di 76 anni, e un pullman della compagnia Vita Tour, che trasportava cinque dipendenti del traforo del Monte Bianco.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’area del comune di Courmayeur nella quale è avvenuto l’incidente che ha causato la morte di un uomo di 76 anni

Il bus ha impattato sul fianco il minivan, e in seguito allo scontro il conducente del mezzo sarebbe uscito dall’abitacolo per poi accasciarsi a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi e alle forze dell’ordine.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono prontamente accorsi i carabinieri, il personale sanitario del 118, supportato dall’elisoccorso, e i vigili del fuoco del distaccamento di Courmayeur con il gruppo taglio.

Nonostante i disperati tentativi di rianimare l’uomo però, i soccorritori medici non hanno potuto far altro che dichiarare la morte del 76enne che era alla guida del minivan. Nel frattempo, la strada statale è rimasta temporaneamente chiusa per gli accertamenti e le operazioni di ripristino della viabilità.

La vittima era un uomo residente proprio a Courmayeur, Luciano Mareliati, 76 anni, molto conosciuto in zona. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe immesso sulla strada senza notare l’arrivo del pullman, sul quale viaggiava anche il fratello della vittima.

Il cordoglio del sindaco

Luciano Marielati era un’istituzione a Courmayeur: guida alpina emerita e maestro di sci, era conosciuto in tutta la Valle d’Aosta, e la notizia della sua morte ha in poco tempo suscitato un profondo sentimento di cordoglio, che molti cittadini hanno espresso sui social.

Come riportato da AostaNews, che il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, ha voluto esprimere il suo dispiacere per la notizia della improvvisa morte del 76enne “Lucianone” Marielati, come veniva affettuosamente chiamato da tutti: “Sono molto triste per quanto avvenuto. Lucianone era un personaggio, una istituzione per Courmayeur”.

Anche Alex Campedelli, presidente della Società guide alpine di Courmayeur, ha voluto condividere un ricordo di Marielati: “Teneva moltissimo alla Società guide di Courmayeur. Aveva appena realizzato una mostra con le foto storiche, al terzo piano della nostra sede”. Luciano Marielati ha anche pubblicato guide alpine e diversi volumi sul mondo della montagna.