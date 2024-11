Assane Niang morto a 22 anni, malore improvviso per l'ex calciatore: il messaggio della sua vecchia squadra

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo del calcio. È morto a soli 22 anni, stroncato da un malore improvviso, l’ex calciatore Assane Niang. Il giovane aveva giocato per diversi anni nelle categorie minori nelle fila dell’Us Ponte A Elsa 2005, squadra dell’omonima frazione di Empoli, in provincia di Firenze.

È stata proprio la sua ex squadra a rendere noto la scomparsa del 22enne, pubblicando sui social un messaggio di cordoglio per il giovane calciatore.

Come riporta La Nazione, la tragedia è avvenuta nella serata di domenica 24 novembre a Ponte a Elsa, frazione dei comuni di Empoli e San Miniato, a cavallo tra le province di Firenze e Pisa.

Assane Niang è stato stroncato da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo, inutili i soccorsi.

Chi era l’ex calciatore

Assane Niang era un giovane noto e stimato in paese, conosciuto soprattutto per il suo legame con la scuola calcio locale, dove era cresciuto.

Aveva giocato per diversi anni, fino alla scorsa stagione, nelle fila della squadra locale, l’Us Ponte A Elsa 2005, in terza categoria.

Recentemente era tornato a collaborare con la scuola calcio del paese in veste di aiuto istruttore.

Il messaggio di cordoglio dell’Us Ponte a Elsa

La sua squadra lo ha ricordato così con un post sui social: “Purtroppo ci è giunta proprio ora una bruttissima notizia , quelle notizie che non vorremmo MAI ricevere. Ieri sera ci ha lasciato a soli 22 anni un nostro ragazzo, Assane Niang, colpito da un malore improvviso che ha stroncato la sua vita in pochi attimi”.

“Assane ha giocato per diversi anni nella nostra scuola calcio, per poi passare alla Terza Categoria US PONTE A ELSA (fino all’anno scorso), ad oggi era aiuto istruttori in tutte le categorie della scuola calcio, un ragazzone dal cuore d’oro, dai profondi valori”.

“Lascia un vuoto immenso. Riposa in pace amico nostro. Ovunque tu sia riposa in pace fratello, dai buon viaggio, che la terra ti sia lieve”.