Incidente mortale nei pressi di Cagliari, a Quartu: scontro frontale tra auto e moto, muore maresciallo 49enne

Tragico incidente nelle vicinanze di Cagliari, in Sardegna. Un motociclista di 49 anni ha perso la vita in uno scontro frontale in via Leonardo da Vinci, a Quartu, nel pomeriggio di domenica 29 ottobre.

La dinamica dell’incidente

Per cause ancora da chiarire, riporta l’agenzia Adnkronos, una moto di grossa cilindrata e un’utilitaria si sono scontrate frontalmente nella frazione di Flumini, nella prima parte della litoranea tra Cagliari e Villasimius, a Quartu.

Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni per alcune ore. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e 118.

Nulla da fare per il centauro

L’impatto è stato molto violento e per il centauro non c’è stato niente da fare.

Il motociclista che ha avuto la peggio nel terribile frontale, stando a quanto riportato da “L’Unione Sarda”, sarebbe il maresciallo Maximilano Vinchesi.

Come spiega l’Adnkronos, Vinchesi era maresciallo della Brigata Sassari. Il 49enne, di stanza alla caserma di viale Poetto a Cagliari, era in sella alla sua moto e stava percorrendo via Leonardo da Vinci a Quartu.

Fonte foto: Tuttocittà.it Via Da Vinci a Quartu, alle porte di Cagliari, luogo del tragico frontale

Giunto all’altezza dell’incrocio con via Egeo, per cause ancora da chiarire, il maresciallo si è scontrato frontalmente con un’utilitaria e per lui non c’è stato niente da fare.

Ancora sangue sulle strade della Sardegna

Come riporta l’agenzia Ansa, la Sardegna piange un’altra vittima del sabato sera, dopo le quattro giovani vite spezzate l’11 settembre a Cagliari al termine di una serata in discoteca.

Mattia Miscali, 20 anni di Villanova, frazione di Villagrande Strisaili, in Ogliastra, è morto all’alba di domenica 29 ottobre sulla statale 125, alle porte di Tortolì, mentre viaggiava su una Volkswagen Golf con altri quattro amici, al rientro da una notte trascorsa in un locale a Lotzorai.

L’auto sulla quale viaggiava ha iniziato a sbandare e impattare più volte sul guardrail prima dello schianto andando ad arrestare la sua corsa sulla barriera laterale della rampa che collega Tortolì alla statale.

L’impatto è stato violentissimo: il guardrail ha sfondato la Golf e Mattia Miscali, seduto davanti nel lato passeggero, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e scaraventato sull’asfalto. Altri tre giovani, due 19enni e un sedicenne, sono stati estratti dall’auto dai Vigili del fuoco.