L'amazzone Margherita Mayer morta a cavallo durante il Sardegna Jumping Tour ad Abbasanta: evento annullato

Aveva 62 anni Margherita Mayer, amazzone veterinaria appassionata di equitazione che da Cagliari aveva raggiunto Abbasanta (Oristano) per il Sardegna Jumping Tour. È morta improvvisamente dopo una caduta durante l’allenamento. Per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di annullare l’evento. Una tragedia che ha colpito l’intera comunità di sportivi.

Margherita Mayer morta durante il Sardegna Jumping Tour

La triste notizia è stata data dalla Fise Sardegna (Federazione Italiana Sport Equestri) sulla pagina Facebook.

Come comunicato dalla Federazione, l’amazzone 62enne è morta “per un tragico incidente”.

Michela Meyer stava cavalcando durante la warm up.

Dopo l’incidente sono intervenuti tempestivamente i medici già presenti per la manifestazione ma, come scrive la nota, “nonostante i drammatici tentativi di rianimazione” e il trasporto con l’elisoccorso “la signora Mayer non ha ripreso conoscenza”.

L’incidente e le indagini

Come scrive ‘Ansa’, il cavallo della Mayer si sarebbe improvvisamente puntato di fronte a un ostacolo, sbilanciando dunque la donna che sarebbe stata disarcionata per poi rovinare al suolo.

L’animale, sbilanciato anch’esso, sarebbe dunque caduto andando a schiacciare la Mayer.

Il tragico incidente, scrive ‘L’Unione Sarda’, si è verificato sotto gli occhi del marito, presente durante la manifestazione per riprendere il riscaldamento della moglie.

Ancora, ‘Ansa’ scrive che sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Ghilarza e della stazione di Abbasanta per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

Gli organizzatori annullano l’evento

Con un comunicato diffuso nella tarda serata di giovedì 26 ottobre, la Fise Sardegna insieme al Comitato Organizzatore del Sardegna Jumping Tour 2023 ha riferito la decisione di “annullare il prosieguo dell’evento, nel rispetto della memoria dell’amazzone, dei suoi familiari e di tutto il mondo dell’equitazione”.

Ancora: “Raffaele Cherchi, direttore generale di Agris e Stefano Meloni presidente del Comitato regionale della FISE Sardegna insieme al Presidente della FISE nazionale Marco di Paola hanno espresso la loro vicinanza ai familiari di Margherita Mayer”.

Cos’è il Sardegna Jumping Tour

Il Sardegna Jumping Tour è l’evento sardo più importante per quanto riguarda la corsa ad ostacoli con cavalli.

La manifestazione, organizzata da Fise Sardegna e Agris Sardegna, è un concorso di corsa ad ostacoli per esemplari di categoria A6 che ogni anno raduna in località Tanca Regia (Abbasanta) centinaia di esemplari.

Recentemente Sergio Rico, portiere spagnolo del Paris Saint-German ha rischiato la vita a seguito di un incidente a cavallo che lo ha costretto a mesi di terapia intensiva.