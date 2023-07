Sergio Rico fuori dalla terapia intensiva dopo l'incidente a cavallo: "Mi sento molto fortunato"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Sergio Rico, il portiere spagnolo del Paris Saint-Germain rimasto coinvolto in un brutto incidente a cavallo a fine maggio, è finalmente uscito dalla terapia intensiva. L’estremo difensore, secondo di Donnarumma all’ombra della Tour Eiffel, ora proseguirà il cammino di riabilitazione.

Il messaggio di Rico

Dopo settimane di angoscia, con lo spagnolo che non rispondeva alle cure dei medici ed è stato costretto al coma indotto a causa delle ferite riportate, il peggio sembra essere passato. A dare aggiornamenti, negli ultimi mesi, è stata la moglie, ora però è lo stesso Sergio Rico a parlare con i suoi follower.

Sui social, infatti, ha postato una stories Instagram per aggiornare tutti i suoi seguaci e tifosi, tutti coloro che in questo periodo gli sono stati vicini. “Volevo ringraziare ciascuna delle persone che mi hanno mostrato e inviato il loro affetto durante questi giorni difficili” ha scritto il portiere.

Poi ha svelato: “Continuo a lavorare sulla mia guarigione e ogni giorno miglioro. Mi sento molto fortunato, ancora una volta, grazie a tutti e spero di vedervi presto”.

Come sta Sergio Rico

Non sarà di certo un cammino facile quello che aspetta il portiere. L’incidente, infatti, ha avuto pesanti conseguenze sul fisico del calciatore.

In come per diverse settimane e poi in terapia intensiva per proseguire col decorso ospedaliero, Sergio Rico ha perso 20 chili. Un peso, quello di oggi del portiere del Paris Saint-Germain, che non gli consentirebbe di tornare celermente all’attività sportiva dato il 30% in meno di massa muscolare.

Ma come detto dallo stesso spagnolo, le prossime settimane di riabilitazione saranno decisive. Ma per il ritorno in campo bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo.

L’incidente del portiere

Il secondo di Donnarumma al Psg era stato ricoverato lo scorso 28 maggio nell’ospedale di Siviglia a seguito di un forte trauma cranico per via di una caduta da cavallo al El Rocio.

Rico, nel tragitto in sella verso casa di un suo amico, era stato disarcionato dal cavallo dopo si era imbizzarrito a causa del trambusto provocato da un camion presente sulla strada e da un carro trainato da un asino. Il portiere è stato calpestato alla testa e al collo dagli zoccoli del suo animale, ferite che, fossero state qualche centimetro più in là, gli sarebbero state fatali.