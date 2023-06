Sergio Rico è uscito dal coma, parla la moglie del portiere del Psg: arrivano buone notizie

Buone notizie sulle condizioni di salute di Sergio Rico, il portiere 29enne del Psg ricoverato dallo scorso 28 maggio nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Virgen del Rocío di Siviglia.

Sergio Rico, parla la moglie Alba Silva: buone notizie

L’atleta, in seguito a un brutto incidente rimediato a cavallo nel corso del pellegrinaggio di El Rocío (Huelva), aveva subito un trauma cranico-cerebrale, finendo in coma.

Nelle scorse ore la moglie del calciatore, Alba Silva, ha reso noto che il marito è uscito dal coma.

Fonte foto: ANSA

“Stiamo continuando a fare piccoli passi avanti – ha spiegato la donna – vediamo un po’ più di luce in fondo al tunnel. Ringrazio l’ospedale e il personale sanitario, che è stato incredibile. Sapevo fin dall’inizio che Sergio non si sarebbe arreso, è un campione”.

Coma artificiale dopo l’incidente a cavallo

Secondo i media spagnoli, i medici che stanno seguendo il giocatore hanno deciso di rimuovere la sedazione nel corso di questo fine settimana. Una scelta che sembrerebbe essere stata corretta, con Rico che è uscito dal coma artificiale, stato in cui versava da quando ha avuto l’incidente a cavallo.

Sempre seguendo ciò che scrivono i media iberici, Sergio Rico nelle scorse ore avrebbe aperto gli occhi e riconosciuto i suoi parenti presenti nella stanza d’ospedale. Avrebbe addirittura comunicato con loro, seppur con il solo uso delle mani.

Il supporto del Psg e della nazionale spagnola

In queste settimane sia il Psg sia la nazionale spagnola hanno sostenuto il calciatore. Il club parigino ha deciso di limitare i festeggiamenti per la conquista dell’undicesimo scudetto in segno di rispetto nei confronti del portiere.

Domenica, a margine della vittoria della Spagna in Nations League, il suo compagno di squadra Fabian Ruiz gli ha inviato un messaggio di supporto. “È per te amico mio — la scritta sotto la maglia —. Tanta forza, Sergio Rico”.