Incidente sull'autostrada A9 a Fino Mornasco vicino Como, coinvolta una famiglia: 6 feriti, grave un bambino

Grave incidente sull’autostrada A9. Due auto si sono scontrate violentemente a Fino Mornasco. Il bilancio è spaventoso: 6 feriti gravi, di cui un bambino trasportato in elicottero. Traffico in tilt da e verso Milano. Rallentamenti anche tra Como e Svizzera. L’autostrada risulta chiusa tra Lomazzo e Fino Mornasco per il passaggio dei mezzi di soccorso.

Incidente sull’A9: il bilancio

Nella mattinata si è verificato un gravissimo incidente sull’autostrada A9. Si tratta di un frontale tra due auto, con a bordo numerose persone (nella notte ha perso la vita un vigile del fuoco per un incidente in moto a Rovereto). Lo scontro è avvenuto nei pressi della zona circoscritta del cantiere, all’altezza di Fino Mornasco, in direzione di Milano.

A decretare l’incidente il restringimento della carreggiata per i lavori e l’obbligo del cambio di corsia. Grave il bilancio del violento scontro, che vede tutte le persone a bordo delle auto ferite, compresi una ragazza di 16 anni e un bambino di 12. Quest’ultimo è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale di Bergamo.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Le dinamiche dell’incidente

Ancora nessuna certezza sulle dinamiche, sottoposte a perizia dalle forze dell’ordine giunte sul posto. La chiusura del traffico è stata necessaria per il salvataggio delle persone e l’inizio delle indagini.

Una prima ricostruzione vede le due auto provenire dalle due direzioni opposte scontrarsi frontalmente. Il motivo sembra essere una distrazione dovuta alla zona di cantiere, che per motivi di lavori in corso prevedeva un restringimento della carreggiata.

Il traffico sull’A9

Al momento la strada tra lo svincolo Fino Mornasco e Lomazzo risulta chiusa per il grave incidente. Lunghe code seguono in tutta la zona, tra Como-Chiasso, Lainate e la Svizzera.

Entrambi i sensi di percorrenza sono rallentati o completamente bloccati in attesa della rimozione delle auto incidentate. Code anche in direzione di entrate e uscita da Milano (dove si è verificato anche un altro incidente tra un camion e un furgone).