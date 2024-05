Auto si ribalta a Garbagnate Monastero vicino Lecco dopo un tamponamento: SS 36 chiusa in direzione Milano

Traffico in tilt nel tardo pomeriggio di venerdì 10 maggio in zona Garbagnate Monastero (Lecco). A provocare code e disagi un incidente in cui un’auto si è ribaltata dopo essere stata coinvolta in un tamponamento.

Garbagnate Monastero (Lecco): auto si ribalta sulla statale, traffico in tilt

L’incidente è avvenuto sulla SS 36 “Del Lago Di Como E Dello Spluga”, al km 36,400, nel territorio di Garbagnate Monastero.

Più precisamente, il tamponamento e il successivo ribaltamento di una vettura sono avvenuti attorno alle 16:15 sulla carreggiata in direzione Milano. Il sinistro ha fatto sì che scattasse la momentanea chiusura al traffico della Statale.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui è avvenuto l’incidente

Una donna di 57 anni è stata trasportata all’ospedale di Erba. Fortunatamente non ha riportato gravi danni.

Sul posto si sono precipitate le squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire il traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Il secondo incidente

La ripercussioni sulla viabilità sono stati pesanti. Anche perché mezzora dopo il primo incidente, in zona, ne è avvenuto un secondo.

Attorno alle 16,45, sempre in direzione Sud, si sono impattate un’automobile e una moto. L’uomo alla guida del mezzo a due ruote, un 42enne, è stato soccorso in codice giallo.

Anche in questo caso sul posto si sono recate un’ambulanza e un’automedica. Presente anche il personale della Polstrada di Lecco.

L’incidente a Fino Mornasco

Poche ore prima, nella mattinata di venerdì, si è registrato un grave incidente sull’autostrada A9.

Due auto si sono scontrate violentemente a Fino Mornasco (Como). Bilancio pesante: 6 feriti gravi, di cui un bambino trasportato in elicottero d’urgenza in ospedale.