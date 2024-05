Morto vigile del fuoco volontario di 30 anni a Rovereto, si è schiantato contro un camion: la moto in fiamme

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tragico incidente a Rovereto, sulla statale del Brennero all’altezza del Quercia. È accaduto poco prima delle 2:00 di notte, quando una moto si è schiantata contro un camion. Nello scontro ha perso la vita un giovane vigile del fuoco volontario. Il suo nome è Federico Volani e aveva appena 32 anni. I carabinieri si stanno concentrando sulle dinamiche dei fatti.

Incidente in moto a Rovereto

Ennesimo incidente stradale sulle strade della zona di Rovereto. Dopo la tragica morte del giovane su viale Trento a Vicenza, è stato fatale anche lo scontro sulla statale del Brennero.

Federico Volani, 32 anni, era vigile del fuoco volontario. Stava viaggiando a bordo della sua moto, quando svoltando in un parcheggio si è scontrato contro un mezzo pesante (è accaduto anche a Bordolano vicino Cremona). Inutili i soccorsi dei colleghi, che sono rimasti increduli di fronte alla morte del giovane vigile del fuoco.

Fonte foto: Tuttocittà.it Grave incidente a Rovereto: morto vigile del fuoco volontario di 32 anni

Le dinamiche: moto in fiamme

Il giovane 32enne era in viaggio sulla statale del Brennero quando si è scontrato contro un camion. Secondo una prima ricostruzione, il vigile del fuoco volontario stava effettuando una manovra, più di preciso una svolta dentro il parcheggio di una ditta di termoidraulica.

Nel compiere la manovra ha però incontrato il mezzo pesante. Il violento scontro ha portato il veicolo a sbattere anche contro il guard-rail. Il secondo impatto ha causato l’incendio della moto, con le fiamme che hanno divorato il mezzo a due ruote.

I soccorsi

Purtroppo i soccorsi non sono serviti a molto. Il giovane è morto sul colpo per via del violento schianto. I mezzi del 118 sono intervenuti per constatare il decesso e portare via il corpo.

Sul posto sono rimasti in azione i vigili del fuoco di Rovereto e i carabinieri per lo svolgimento dei rilievi per comprendere la dinamica del tragico incidente.