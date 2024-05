Drammatico incidente a Vicenza in viale Trento: violento impatto tra auto e moto, morto un giovane centauro

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Dramma sulle strade di Vicenza, dove un giovane (di età compresa tra i 19 e i 21 anni) ha perso la vita in un incidente in viale Trento. Il ragazzo, a bordo della sua moto, è morto a seguito di un violento impatto con un’automobile. Per lui non c’è stato niente da fare. Ferito, invece, il conducente del veicolo a quattro ruote.

L’incidente a Vicenza, in viale Trento

La tragedia si è consumata poco dopo le 18 di oggi, mercoledì 9 maggio.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era in sella ad una moto Aprilia e stava percorrendo viale Trento, nel punto in cui la strada si incrocia con via Col d’Echele. Lo riporta il Corriere del Veneto.

L’altra vettura coinvolta nell’impatto era una Panda, il cui conducente è rimasto ferito.

I soccorsi

Il personale medico del Suem, giunto sul posto, ha tentato di rianimare il giovane centauro.

Le manovre salvavita, ripetute dai sanitari per diversi minuti, si sono però rivelate vane.

Non c’è stato niente da fare per il ragazzo, purtroppo morto sul colpo. Il medico non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco, arrivati dalla centrale per mettere in sicurezza i mezzi.

L’automobilista rimasto ferito

L’automobilista della Panda, rimasto ferito, è stato trasferito all’ospedale San Bortolo per le cure. Non sarebbe in pericolo di vita.

Gli agenti della polizia locale, arrivati sul posto, hanno eseguito i dovuti rilievi e hanno gestito la viabilità. Viale Trento è stato momentaneamente transennato e chiuso al traffico.