Grave incidente fra auto e camion a Bordolano vicino Cremona: Agnese Brunelli di Verolanuova morta a 55 anni

Una donna di 55 anni, Agnese Brunelli, è morta in un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 9 maggio a Bordolano, vicino Cremona. Coinvolti nel tragico scontro una Opel, guidata dalla 55enne, e un camion. Sul posto l’intervento da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari, con un’automedica e un’ambulanza, che non hanno potuto salvare la vita alla donna.

Scontro violento fra auto e autocisterna, morta una donna a Bordolano

Il drammatico episodio è avvenuto sulla strada provinciale Quinzanese, a Bordolano, quando erano da poco passate le ore 17.

Agnese Brunelli, 55 anni, era al volante della sua auto, di marca Opel, ed era diretta verso Cremona. Per cause ancora da accertare, la donna ha perso il controllo del veicolo e si è scontrata con un’autocisterna che procedeva in direzione opposta, perdendo la vita praticamente sul colpo.

L’incidente è avvenuto sulla provinciale Quinzanese a Bordolano, in provincia di Cremona

L’intervento dei vigili del fuoco e l’arrivo dei soccorsi

Sono giunti sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco, l’automedica del 118 di Brescia e l’ambulanza della Croce Verde di Orzinuovi. Nulla è stato possibile fare, purtroppo, per salvare la vita alla donna.

I rilievi di rito sono stati condotti dalla polizia stradale di Pizzighettone, sotto il coordinamento del comandante Ettore Guidone.

Il traffico sulla provinciale è stato completamente interrotto in entrambe le direzioni poco prima del ponte sull’Oglio in direzione di Quinzano. La circolazione è ripresa solo dopo diverse ore, quando la strada è stata liberata dai mezzi e resa sicura.

La testimonianza del conducente dell’autocisterna

Illeso, ma profondamente scosso, il conducente dell’autocisterna che procedeva in direzione Brescia. “Non ho potuto fare nulla” ha testimoniato al Corriere.” Ho visto quell’auto che invece di seguire la curva è venuta dritta nella mia corsia di marcia. Ho frenato e tentato in ogni modo di sterzare ed evitare l’impatto, ma è stato impossibile”.

Il conducente del camion aveva caricato del siero destinato alla Zoogamma a Casalbuttano e lo stava trasportando a Brescia, dove poi viene trasferito sui treni.

“Sono abituato a percorrere questa strada regolarmente, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche” ha aggiunto il camionista, affermando di essere affranto per la morte della 55enne.

Si tratta dell’ennesimo incidente della giornata, fra cui diversi si sono verificati in Lombardia, come quello avvenuto in provincia di Milano. Agnese Brunelli era nata a Manerbio ma risiedeva a Verolanuova con la sua famiglia. A dover convivere adesso con il dolore per la sua scomparsa, il marito e tre figli.