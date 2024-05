Incidente tra Busto Garolfo e Parabiago vicino Milano, un morto nello scontro tra camion e furgone

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tragedia sull’asfalto. Giovedì 9 maggio l’incidente tra un camion e un furgone, avvenuto tra Busto Garolfo e Parabiago vicino Milano, ha causato un morto e un ferito grave. Lo schianto è avvenuto in viale Lombardia.

La dinamica dell’incidente tra Busto Garolfo e Parabiago

Secondo quanto riferito dall’Ansa, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 11:30 tra i comuni di Busto Garolfo e Parabiago, nel Milanese, al chilometro 3,6 di viale Lombardia.

Un furgone, per cause ancora da accertare, avrebbe perso improvvisamente il controllo in curva, finendo nella corsia opposta e causando il frontale con il camion.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dove è avvenuto l’incidente, tra Busto Garolfo e Parabiago, vicino Milano

Sul posto la polizia locale, per ricostruire l’esatta dinamica.

Morto l’autista del furgone

Il tremendo schianto frontale ha causato la morte del conducente del furgone, un uomo di 42 anni, deceduto sul colpo.

Ferito l’autista del camion

Il conducente del camion, estratto dai vigili del fuoco di Legnano dopo essere rimasto incastrato tra le lamiere, è stato invece ricoverato in codice rosso.

Nell’incidente sarebbe rimasta coinvolta una terza auto, fortunatamente senza gravi conseguenze.