Novak Djokovic colpito in testa da una borraccia dopo il match all'Atp di Roma: episodio agghiacciante

Increscioso episodio al termine del match tra Novak Djokovic e Corentin Moutet al Foro Italico: il fuoriclasse serbo è stato colpito alla testa da una borraccia lanciata dagli spalti mentre usciva dal campo centrale dopo aver vinto la sua partita al torneo di tennis di Roma.

Tennis, Internazionali di Roma: Djokovic colpito da una borraccia in testa

Secondo quanto emerso, Djokovic avrebbe riportato una ferita al capo dal quale sarebbe uscito anche del sangue.

Il 36enne serbo rivale sportivo di Sinner stava uscendo dal centrale dopo aver concluso la partita contro Moutet. Si stava concedendo ai fan in modo disteso la borraccia gli è piovuta sul capo.

Il campione serbo sotto shock

In particolare, il tennista stava firmando degli autografi. In tale momento è stato colpito da una borraccia di plastica.

Accasciatosi al suolo, è stato immediatamente soccorso, rimanendo a terra per qualche minuto.

Immediatamente è stato raggiunto dai medici e dal supervisor del torneo.

Raggiunto lo spogliatoio in stato di shock, ha avuto un po’ di nausea. Il taglio è stato suturato. Il campione non avrebbe riportato danni seri. Nonostante ciò resta da chiarire la dinamica precisa del grave episodio.

Il numero uno del tennis mondiale ha reso noto che non farà la conferenza stampa né rilascerà dichiarazioni per il momento.

La nota della Direzione del torneo

“Novak Djokovic all’uscita dal campo Centrale al termine della sua partita è stato colpito alla testa da una borraccia mentre firmava autografi agli spettatori. È stato sottoposto alle medicazioni del caso, ha già lasciato il Foro Italico per tornare in albergo, le sue condizioni non destano preoccupazione”. Così in una nota la Direzione del torneo.