Sinner batte Djokovic e va in finale agli Australian Open: quanti milioni potrebbe vincere, il montepremi

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un super Jannik Sinner batte Novak Djokovic in semifinale e approda alla finale degli Australian Open 2024. Un traguardo importantissimo per il tennista altoatesino, il primo italiano a raggiungere l’ultimo appuntamento del torneo di Melbourne e con il terzo posto in classifica ATP nel mirino. Ma quanto vale la finale per Jannik e quale potrebbe essere il montepremi che si porterebbe a casa?

Sinner sontuoso contro Djokovic

Un netto 3-1 in 6-1 6-2 6-7 6-3 ha permesso a Jannik Sinner di approdare alla finalissima dell’Australian Open di Melbourne che si terrà domenica 28 gennaio 2024 alla Rod Laver Arena. Chi sarà il suo avversario, tra Medvedev e Zverev è ancora da decidere, ma Sinner ha fatto già la storia.

Col successo sul serbo, il terzo dell’anno contando anche la Coppa Davis, il classe 2001 è il primo italiano in finale a Melbourne e può puntare a essere il miglior tennista nostrano di sempre.

Fonte foto: ANSA

I guadagni di Sinner e il montepremi

Un cammino, fino alla finale, che è fin qui valso la bellezza di oltre due milioni di montepremi. Ma non è finita qui.

Il primo turno degli Australian Open , infatti, gli è valso 73.650 euro. Il secondo ha invece un valore di 110.480 euro, mentre il terzo di 156.513 euro. A partire dagli ottavi le cifre sono aumentate in maniera evidente, con un bottino da 230.167 euro. Battendo nell’ordine Rublev e Djokovic nei quarti e in semifinale, Sinner ha guadagnato anche gli altri due step da 368.267 euro e 607.641 euro.

Totale? Ben 2.605.486 euro, con l’aggiunta del gettone da 1.058.768 per la qualificazione in finale. Potrebbe essere già cosi una cifra da capogiro, ma per il vincitore arriveranno ulteriori 1.933.403 euro che porterebbero Jannik Sinner a guadagnare in totale 3.664.254 euro.

Sinner numero 1? Cosa succede se vince

Montepremi a parte, la finale dell’Australian Open ha anche un altro e importante risvolto. Sinner, infatti, si presenta all’ultimo appuntamento da quarto al mondo in classifica ATP, con un punteggio di 8.310.

Il tennista italiano spera nell’assist di Zverev, perché se dovesse essere vincente contro Medvedev e arrivare in finale contro di lui, Sinner potrebbe sognare il sorpasso in terza posizione in classifica proprio ai danni del russo. Il successo di Melbourne, infatti, consentirebbe a Sinner di essere il numero 3 al mondo, diventando il primo italiano a riuscirci nell’era Open.

Intoccabile, invece, la posizione da numero 1 di Djokovic, distante a 9.855 e certo di essere ancora in testa nonostante la sconfitta australiana contro il 22enne di San Candido.