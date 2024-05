Poliziotto spara a un uomo alla stazione Centrale di Milano: voleva colpirlo con un pezzo di marmo

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Paura sul piazzale. Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio un uomo avrebbe provato ad aggredire alcuni poliziotti davanti all’ingresso della stazione Centrale di Milano. Dopo aver provato a fermarlo con il taser, uno degli agenti gli avrebbe sparato un colpo di pistola. Il 36enne, preso alla spalla, è stato trasportato all’ospedale Niguarda.

L’aggressione davanti alla stazione Centrale di Milano

Secondo quanto riferito dall’Ansa, un uomo di 36 anni avrebbe aggredito alcuni poliziotti all’esterno della stazione Centrale di Milano intorno alle 2:20.

Dopo aver provato a fermarlo col taser, invano, uno degli agenti avrebbe sparato un colpo di pistola, ferendolo alla spalla.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui sorge la stazione Centrale, a Milano

L’uomo è stato soccorso e portato immediatamente all’ospedale Niguarda, dove i medici hanno accertato che il proiettile non ha intaccato organi vitali.

La rapina e la resistenza agli agenti

La notte dell’aggressione l’uomo, incensurato, secondo l’Ansa era stato portato poco prima negli uffici della polizia ferroviaria, per una presunta rapina ai danni di un cittadino marocchino (portato in ospedale in codice verde, poi allontanatosi dal pronto soccorso facendo perdere le sue tracce) e resistenza agli agenti.

L’intervento sarebbe stato effettuato fuori dalla stazione da una pattuglia dell’Esercito, che avrebbe in seguito richiesto l’intervento della Polfer.

Quando i poliziotti sono arrivati in piazza Luigi di Savoia, il 36enne era appena uscito proprio dagli uffici Polfer, dando in escandescenza e danneggiando arredi urbani.

La questura ha spiegato che:

“I poliziotti hanno tentato di bloccarlo mentre agitava una sorta di fionda rudimentale fatta da pietre chiuse all’interno di una stoffa e brandiva un pezzo di marmo recuperato da una lastra che poco prima aveva divelto. Sotto effetto di sostanze stupefacenti, si è scagliato con violenza contro gli operatori che hanno utilizzato il taser in dotazione e, subito dopo, visto che continuava ad avanzare, uno degli agenti ha esploso un colpo di pistola di ordinanza colpendolo l’uomo alla spalla sinistra“.

Chi è l’aggressore

L’aggressore sarebbe un 36enne di origini egiziane, richiedente asilo con pratica approvata: per questo era stato foto-segnalato lo scorso 24 aprile a Belluno.

In precedenza aveva fatto istanza ad Ascoli, dove la pratica era stata rigettata per irreperibilità.

Paura a Milano dopo il poliziotto accoltellato

L’aggressione davanti alla stazione Centrale di Milano arriva il giorno dopo l’accoltellamento ai danni di un viceispettore della polizia, colpito alla stazione Lambrate.