Poliziotto accoltellato a Lambrate ancora grave dopo 70 trasfusioni: anche Salvini gli fa visita in ospedale

Si trova in gravi condizioni il viceispettore di 35 anni Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato nelle scorse ore dal marocchino 37enne Hasan Hamis nella stazione di Lambrate. All’agente sono state praticate 70 trasfusioni all’ospedale Niguarda di Milano dove c’è stata anche la visita di Matteo Salvini.

Di Martino, dopo l’accoltellamento, è stato portato in codice rosso al Niguarda per una grave emorragia interna. Nell’ospedale è stato sottoposto a un intervento di sette ore. 70 le trasfusioni, in cui sono state usate 40 sacche di sangue e 30 di plasma.

L’agente è andato per cinque volte in arresto cardiaco. Ha riportato gravi lesioni agli organi interni. Ad operarlo sono stati i chirurghi del trauma team del Niguarda. Le sue condizioni sono critiche ma stabili. La prognosi resta riservata.

Fonte foto: ANSA

Il vicepremier Matteo Salvini si è recato in forma privata al Niguarda “per portare la propria solidarietà a familiari, amici e colleghi del vice ispettore ferito gravemente nella notte a Milano”. Così la Lega in una nota. “Salvini – viene riferito – ha parlato anche con i medici e con il capo della polizia Vittorio Pisani”.

All’ospedale è giunto anche l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, per fare visita al ferito.

L’aggressione a Lambrate

Intorno alle 23.20 di mercoledì 8 maggio, a Lambrate sono iniziati a volare sassi e pietre dal binario 12. A scagliarli il 37enne Hasan Hamis, in evidente stato di alterazione psichica. Una 55enne ha lanciato l’allarme e sul posto si è recata la polizia. Tra gli agenti anche il viceispettore 35enne Christian Di Martino.

Di Marino si è avvicinato all’uomo ed ha tentato di bloccarlo con il taser. Un colpo ha centrato alla gamba Hamis, l’altro si è fermato sul giubbotto del 37enne che è riuscito a estrarre una lama di 20 cm e a colpire l’agente. Due fendenti arrivano al rene e al duodeno, una parte dell’intestino tenue.

Gli altri agenti sono poi riusciti a immobilizzare l’aggressore che è stato arrestato per tentato omicidio. Nella colluttazione sono rimasti feriti lievemente anche due agenti scelti della Polfer con lesioni guaribili in tre giorni.

Chi è Hasan Hamis

Hamis è un 37enne di origini marocchine. Si trova in Italia senza un regolare permesso di soggiorno e ha diversi precedenti per reati contro le persone, il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l’arresto è stato trasferito al carcere di San Vittore.