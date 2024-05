Poliziotto accoltellato a Milano in stazione a Lambrate da un uomo che lanciava pietre contro treni e persone

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un poliziotto è stato accoltellato gravemente a Milano, nei pressi della stazione di Lambrate. L’aggressione è avvenuta nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 maggio e Christian Di Martino, 35enne vice ispettore, si trova ora ricoverato in gravi condizioni al Niguarda. Hasan Hamis, accusato di averlo colpito, è stato arrestato.

Poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate

A essere stato aggredito è stato l’agente Christian Di Martino che, secondo quanto trapela, era intervenuto per fermare un uomo che stava lanciando pietre contro i treni e aveva colpito alla testa una donna di 55 anni.

Poco dopo la mezzanotte, infatti, la polizia ferroviaria aveva chiamato i colleghi della Questura di Milano segnalando l’uomo molesto e in forte stato d’agitazione sui binari.

Quando le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono arrivate è iniziata la violenza, con l’aggressore che si è presentato in evidente stato psichico alterato.

L’uomo, un 37enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, ha opposto resistenza ed è stato stordito dal taser, ma è comunque riuscito a colpire con un coltello il 35enne.

A frenare l’azione della scarica elettrica, infatti, ci ha pensato il giubbotto indossato dall’uomo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona della stazione di Lambrate a Milano

Come sta il poliziotto

Il vice ispettore è stato colpito da tre fendenti alla schiena. La situazione è apparsa subito grave ed è stato chiamato il 118 per prestare le cure del caso all’agente.

Il 35enne è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda dove è stato operato d’urgenza a seguito dell’emorragia riportata per la lesione di alcuni organi.

Christian Di Martino, dopo l’intervento, sarebbe in condizioni stabili seppur critiche: i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Anche la 55enne aggredita è stata trasportata in ospedale al Fatebenefratelli, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Apprensione di Piantedosi

Dal Viminale il ministro Matteo Piantedosi sta seguendo con ansia e apprensione le sorti del 35enne vice ispettore Di Martino, come sottolineato in una nota.

Si legge, infatti, che il ministro dell’Interno “segue con apprensione l’evolversi delle condizioni di salute del vice ispettore della Polizia di Stato Christian Di Martino che questa notte a Milano è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da numerosi fendenti sferrati da un cittadino extracomunitario”.

Piantedosi ha quindi chiesto di far giungere ai familiari e a tutti i colleghi del poliziotto “la sua commossa vicinanza in questo momento di grande preoccupazione”.

Arrestato l’aggressore

L’aggressore, come detto, è un 37enne di origini marocchine che è irregolare sul territorio nazionale. L’uomo, che ha diversi alias in banca dati e precedenti per reati contro le persone e il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato.

Il 37enne marocchino si trova ora in carcere a San Vittore: si chiama Hasan Hamis e, come riferito dalla Questura, avrebbe diversi alias in banca dati e precedenti per reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale.