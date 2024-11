Kanye West accusato da Jennifer An di aggressione sessuale sul set, la denuncia sul tentativo di violenza

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nuova, pesantissima accusa nei confronti di Kanye West. Il rapper americano è stato accusato di aggressione sessuale dalla modella Jennifer An. Il tentativo di violenza, accompagnato da presunto strangolamento, sarebbe avvenuto durante le riprede di un video musicale.

Kanye West, l’accusa di aggressione

Si parla ancora di presunta aggressione, ma Jennifer An ha denunciato ufficialmente Kanye West: l’accusa è quella di aggressione sessuale.

Secondo quanto riportato dalla NBC, la modella avrebbe presentato la denuncia il 22 novembre, ma i fatti denunciati sarebbero avvenuti nel 2010.

La An e West si trovavano al Chelsea Hotel di New York per girare un video musicale per il remix della canzone In for the kill. Stando al racconto della modella, il cantante avrebbe ordinato alle modelle presenti di mettersi in fila per una valutazione.

Il racconto della modella

Kanye West, tra tutte le presenti, avrebbe scelto proprio lei. Il rapper avrebbe poi ordinato a Jennifer An di andare con lui in una suite.

Ed è qui che si sarebbe verificato il tentativo di aggressione: dopo averla fatta sedere, avrebbe cercato di strangolarla davanti ad una telecamera.

Successivamente, le avrebbe anche introdotto le dita in gola, come a simulare un rapporto orale. La ragazza ha inoltre raccontato di essere stata imbavagliata.

Il rapper avrebbe inoltre esclamato: “Questa è arte. Questa è f*****a arte. Sono come Picasso”.

I fatti sarebbero avvenuti quando West era ancora sposato con Kim Kardashan.

Ricordiamo, inoltre, che solo qualche settimana fa il rapper era stato accusato dalla sua ex assistente di violenza e traffico sessuale.

Chi è Jennifer An

Jennifer An, nota anche come Jenn An, è una modella e attrice nota in America. Il suo nome è legato alla partecipazione alla competizione America’s Next Top Model 2009, dove raggiunse la finale.

Come modella, ha posato per grandi nomi, quali Cosmopolitan e The Magazine. An ha anche partecipato come attrice a The Mindy Project, Criminal Minds e You’re The Worst. È inoltre apparsa in diversi spot pubblicitari.

La modella ha richiesto un risarcimento per danni, sia fisici che emotivi. Oltre che Kanye West, la An ha anche citato in giudizio come coimputati anche la Universal Music Group e la compagnia Stink Digital USA LLC.