Poliziotto investito a Catania da due minorenni che poi scappano in scooter, il video dell'inseguimento

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A Catania è stato ripreso un inseguimento da film. La fuga di due minori a bordo dello scooter è stata scatenata da un incidente. Al mancato ‘alt’ dei poliziotti per un controllo, i due hanno fatto scattare il mezzo ad alta velocità e hanno investito uno degli agenti sul posto. Inizia così l’inseguimento, ripreso dai cieli di Catania, lungo viale Kennedy. Sono stati scoperti i motivi della fuga.

Poliziotto investito a Catania

Un controllo ordinario lungo le strade di Catania si è trasformato in un inseguimento con il ferimento di un poliziotto (di recente c’è stata una sparatoria in pieno centro). È accaduto a inizio mese, quando due minori non si sono fermati al primo ‘alt’ degli agenti per un regolare controllo dei documenti del mezzo di circolazione (uno scooter).

I due minori, che viaggiavano sullo stesso mezzo, sono fuggiti. Inseguiti, c’è stato un altro tentativo di fermare i due, ma un agente è stato investito. La fuga è proseguita fino a via Ammiraglio Caracciolo, mentre dai cieli un elicottero osservava e aiutava i colleghi a terra a raggiungere i due in fuga.

Il video dell’inseguimento in scooter

Nel video della Polizia è possibile scorgere diversi momenti della fuga dei due giovani. È possibile notare il ferimento del poliziotto e ancora la fuga pericolosa lungo le diverse vie. La voce di un agente le elenca, dando segnale ai colleghi via terra su dove si trovasse lo scooter in fuga.

Per fortuna non ci sono stati incidenti tra le macchine e lo scooter durante l’inseguimento, che è proseguito fino al momento del blocco da parte di diversi mezzi delle forze dell’ordine sopraggiunti. Infine l’agente sull’elicottero chiede come sta il collega e scopre che potrebbe avere qualcosa di rotto, ma è vivo e in sicurezza su un mezzo del 118.

Perché i due minorenni sono scappati

La fuga dei giovani per le strade di Catania (sempre in Sicilia una coppia è stata trovata morta in casa propria) è stata dovuta a una serie di motivazioni burocratiche. Il mezzo sul quale viaggiavano non era rubato, ma non aveva nessun documento di circolazione. Mancava infatti sia l’assicurazione che il regolare controllo della revisione.

Il giovane alla guida, inoltre, non possedeva la patente. Per queste ragioni, oltre che per la fuga e il ferimento del poliziotto, i giovani dovranno pagare. La sanzione al momento è stata fissata per circa 6mila euro.