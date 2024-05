Moglie e marito trovati morti in casa a Palermo: ipotesi omicidio-suicidio, lei era un'agente di polizia

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Ipotesi omicidio-suicidio a Palermo, dove oggi sabato 4 maggio marito e moglie sono stati trovati morti nella loro casa di via Notarbartolo. La coppia, lui 66 e lei 62 anni, sarebbe rimasta vittima di colpi di arma da fuoco senza che però vi siano segni di effrazione nell’appartamento. La moglie, agente della polizia municipale della città, sarebbe stata trovata con la pistola in pugno durante il sopralluogo.

Ipotesi omicidio-suicidio a Palermo dove marito e moglie sono stati trovati morti in casa

A Palermo marito e moglie sono stati trovati morti nella mattina di oggi nella loro casa in via Notarbartolo, in quello che pare essere un caso di omicidio-suicidio.

Non ci sarebbero segni di effrazione nell’appartamento in cui vivevano i coniugi, ma stando a quanto riportano i quotidiani locali sarebbero morti in seguito a colpi di arma da fuoco.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Via Notarbartolo a Palermo, dove marito e moglie sono stati trovati morti in un apparente caso di omicidio-suicidio

A dare l’allarme la figlia della coppia, che apparentemente non riuscendo a parlare al telefono con i genitori avrebbe allertato le autorità.

La pistola in mano alla moglie agente di polizia nell’appartamento di via Notarbartolo

Nell’appartamento di via Notarbartolo a Palermo, dove marito e moglie sono stati trovati morti in un apparente caso di omicidio-suicidio, sarebbe la donna a essere stata trovata con la pistola in mano.

Non si esclude perciò che sia stata la moglie, agente della polizia municipale di Palermo, a sparare i colpi di arma da fuoco che avrebbero ucciso lei, Laura Lupo, 62 anni, e il marito di 66 anni Pietro Delia.

Sul luogo della tragedia, l’appartamento al secondo piano del civico 49, sono intervenuti il 118 e i carabinieri, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno forzato la porta trovando i cadaveri per terra.

I colleghi della donna trovata morta a Palermo insieme al marito: “Sconvolti, una persona stimata”

“Siamo sconvolti, era apprezzata da tutti e non avremmo mai pensato a un epilogo così tragico”, ha detto Nicola Scaglione, collega di Laura Lupo, agente di polizia municipale trovata morta in casa a Palermo assieme al marito.

“La collega era una persona stimata a cui volevamo tutti bene”, ha continuato Scaglione, segretario provinciale dell’organizzazione sindacale Csa, arrivato in via Notarbartolo.

Al momento i carabinieri stanno eseguendo i rilievi. L’ultimo caso di omicidio-suicidio in Sicilia era avvenuto a settembre in provincia di Trapani, dopo quello del luglio scorso in cui ad Agrigento il marito aveva ucciso la moglie per poi impiccarsi.