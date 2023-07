Omicidio-suicidio ad Agrigento, marito taglia la gola alla moglie e poi s'impicca: cadaveri trovati dal figlio

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Possibile omicidio-suicidio ad Agrigento. Un uomo di 47 anni avrebbe ucciso la moglie di 45, tagliandole la gola, per poi impiccarsi. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica.

Ipotesi omicidio-suicidio

La prima ipotesi, secondo quanto riferito dall’Ansa, è quella dell’omicidio-suicidio.

Il 47enne avrebbe tagliato la gola alla moglie, uccidendola, per poi impiccarsi all’interno dell’abitazione in via Alessio Di Giovanni, in contrada Fontanelle, periferia Nord di Agrigento.

Il luogo del possibile omicidio-suicidio in contrada Fontanelle, alla periferia Nord di Agrigento

L’uomo soffriva di depressione

Sul posto le pattuglie della Questura di Agrigento, alle prese con la ricostruzione dell’accaduto.

Sembra che l’uomo, secondo la polizia citata dall’Ansa, soffrisse da mesi di una forte depressione: si era licenziato ed era in cura.

La moglie, impiegata in un negozio, riusciva da sola a far fronte alle spese familiari.

La telefonata del figlio

A chiamare la polizia sarebbe stato il figlio della coppia, che si era allarmato perché nessuno dei genitori rispondeva al telefono.

Il giovane è andato nell’abitazione per controllare che stessero bene, trovando però i cadaveri.

Solo alcuni giorni fa a San Marco dei Cavoti, vicino Benevento, un omicidio-suicidio si era consumato in un’altra famiglia: un uomo di 73 anni ha infatti ucciso il figlio di 39.