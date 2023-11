Uomo morto nell'incidente tra auto e scooter a Fiumicino vicino Roma: traffico bloccato e lunghe code

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto a Fiumicino, comune alle porte di Roma, che ha coinvolto un’automobile e uno scooter.

La dinamica dell’incidente stradale a Fiumicino

L’incidente stradale, in cui ha perso la vita un 34enne residente a Ostia, è avvenuto lungo la via Portuense, nel comune di Fiumicino, in provincia di Roma.

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata da ‘Il Messaggero’, alle ore 8,30, per cause ancora da accertare, sembra che l’uomo, proveniente da Parco Leonardo, abbia perso il controllo dello scooter su cui procedeva in direzione Porto a causa del fondo reso viscido dalla pioggia, finendo contro una Fiat Idea che procedeva nella corsia opposta.

L’impatto è stato violento, nonostante il conducente della Fiat Idea abbia frenato. Il 34enne è finito sull’asfalto privo di vita.

Lo scooter ha proseguito la sua corsa per finire tra la vegetazione all’interno di un canale di scolo parallelo all’arteria che conduce all’ingresso di Fiumicino.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente stradale, come riferito da ‘Roma Today’, sono intervenuti il personale del 118 e la Polizia locale. La strada è stata chiusa alla circolazione dalle ore 8,45, in direzione Fiumicino.

L’incidente a Fiumicino e le ripercussioni sul traffico

L’incidente stradale avvenuto a Fiumicino ha avuto gravi ripercussioni sulla circolazione in via Portuense. Il traffico è paralizzato, con lunghe code a partire dal cimitero (anche in considerazione delle tante visite nel giorno della Commemorazione dei defunti).