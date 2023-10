Tragico incidente sul Grande raccordo anulare, a Roma: disagi al traffico, auto investe tre operai, un morto

Ennesima morte sul lavoro a causa di un incidente stradale. È accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì 30 ottobre lungo la carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare, a Roma.

Incidente mortale sul lavoro

Il sinistro si è verificato all’altezza della galleria “Selva Candida” al km 7 del Grande raccordo anulare.

Come riporta l’agenzia Italpress, nell’incidente – le cui cause sono ancora in corso di accertamento – un veicolo ha investito tre operai, dipendenti di una ditta di manutenzione incaricata da Anas, che stavano lavorando all’interno dell’area di cantiere approntata nella corsia di emergenza della galleria.

Una vittima nel sinistro

A seguito dell’impatto, avvenuto all’imbocco della galleria, uno degli operai è deceduto. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Anas esprime “il suo cordoglio e la vicinanza alla famiglia dell’operaio deceduto”.

Il rapporto dell’Inail

L’Inail ha recentemente diffuso le prime anticipazioni sulla relazione annuale relativa agli incidenti sul lavoro in Italia. Da gennaio ad agosto 2023, si sono contate 657 denunce per morti bianche, 20 in meno rispetto allo stesso periodo nel 2022.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente si è registrato sul Grande raccordo anulare

Sono calati anche gli infortuni: 383.242 le denunce, il 20,9% in meno rispetto a un anno fa. Numeri migliori anche rispetto al periodo pre-pandemia, ma nell’insieme il quadro resta comunque drammatico.

Ennesima vittima sul lavoro

Purtroppo, notizie del genere sono all’ordine del giorno. Il 5 ottobre 2023, un operaio è morto investito da un furgone. Le vittime in questa prima metà di 2023 hanno già superato la soglia delle 600 unità, ma sono in calo (di poco) rispetto all’anno scorso.

Stando a quanto riportato da cronache locali e agenzie di stampa, l’incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì 5 ottobre 2023, nei pressi di via Giaime Pintor a Napoli, non lontano dall’aeroporto cittadino.

Qui erano in corso dei lavori in corso per la linea metropolitana di Napoli e in questo cantiere stava lavorando un operaio di 60 anni, le cui generalità al momento non sono state diffuse.

un operaio di 67 anni, titolare di un’impresa individuale che si occupa di lavori edili esterni, Olmo di Gattatico, provincia di Reggio Emilia. Il 4 ottobre,, titolare di un’impresa individuale che si occupa di lavori edili esterni, è morto mentre stava lavorando al rifacimento di una pavimentazione di un’azienda agricola di, provincia di Reggio Emilia.