Il fratello di Franco Di Mare attacca la Rai: il duro sfogo dopo la morte del giornalista per mesotelioma

Poche ore dopo la morte di Franco Di Mare, scomparso nel pomeriggio di venerdì 17 maggio dopo essere stato colpito da un mesotelioma, Gino, il fratello del giornalista, ha sferrato un nuovo attacco alla Rai.

Le parole del fratello di Franco Di Mare contro la Rai

Nel corso di un’intervista a ‘La Repubblica’, Gino, giornalista scientifico, fratello più piccolo di Franco Di Mare, ha criticato duramente la Rai.

Alla domanda “È rimasto fino alla fine il rammarico per essere stato abbandonato dalla sua azienda?“, ha risposto: “Assolutamente sì. Era molto adirato. Era convinto che la sua è una malattia professionale. Mio fratello è stato in Bosnia, in Kosovo, in Macedonia. Certo non l’ha preso a casa il mesotelioma. La Rai gli ha voltato le spalle nel momento più delicato della sua carriera. Lui ha dato la vita per la Rai”.

Proprio Franco Di Mare, lo scorso 28 aprile, in una drammatica apparizione in collegamento a ‘Che Tempo Che Fa’, aveva rivelato di essere gravemente malato: “Ho un tumore molto cattivo, il mesotelioma: si prende respirando le particelle di amianto. Mi rimane poco da vivere ma non è ancora finita. Da inviato di guerra ho respirato amianto: sono sereno e non mollo, ma da questo non si guarisce”.

Poi aveva detto: “Persone a cui parlavo dando del tu, perché ero un dirigente Rai, sono sparite, si sono negate al telefono, a me. Come se fossi un questuante. Io davanti a un atteggiamento del genere trovo un solo aggettivo: ripugnante”.

L’ultimo desiderio di Franco Di Mare prima di morire

Il fratello di Franco Di Mare, nell’intervista a ‘La Repubblica’, ha anche svelato l’ultimo desiderio del giornalista prima di morire: “Prima di addormentarsi mi ha chiesto ‘Mi porti ancora al mare?‘. Il nostro mare è Posillipo, lì siamo nati e abbiamo trascorso la nostra infanzia. Lì mio nonno Francesco Di Mare ha insegnato a Franco a nuotare, al Lido Ondina”. Gino ha poi rivelato di avere intenzione di portarlo lì: “Sì, nei prossimi giorni. Ma non so se potremo spargere le sue ceneri, ci atterremo alle prescrizioni di legge”.

Fonte foto: ANSA

Franco Di Mare.

Franco Di Mare e il matrimonio con Giulia Berdini

Due giorni prima di morire, Franco Di Mare si è sposato con Giulia Berdini. A questo proposito, il fratello Gino ha detto a ‘La Repubblica’: “Era il suo sogno quello di sposare la compagna. Ci è riuscito tre giorni fa. C’eravamo noi, le persone più care. Lui tanto è riservato e perbene che ha scritto un biglietto che abbiamo affisso in ascensore e in cui si scusava per il trambusto dei festeggiamenti. Ha invitato il condominio a brindare con noi”.