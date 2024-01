Morte di Liliana Resinovich, il racconto degli amici: "La sera prima lei e Sebastiano Visintin discutevano"

La morte di Liliana Resinovich continua ad essere un mistero. Se da una parte c’è un Sebastiano Visintin che chiede le prove dell’amicizia speciale tra la moglie e Claudio Sterpin, dall’altra si alternano i racconti sulle ultime ore della donna prima della sua scomparsa.

‘Mattino Cinque’ ha raccolto le testimonianze del marito e degli amici. Visintin ricorda che la mattina della scomparsa “abbiamo fatto colazione insieme. Era tranquilla, sorridente“. “Lei sapeva tutto di me, io sapevo tutto di lei”, sottolinea il marito di Liliana Resinovich per indicare l’assoluta trasparenza del loro rapporto. Una coppia di amici riportano un’altra versione. “Mi sembra strano che Sebastiano non si fosse accorto che Lilly aveva qualcosa che non andava bene”, dicono.

“Forse non l’ha voluto vedere”, aggiungono. I due raccontano che la sera prima della scomparsa di Liliana Resinovich “discutevano sempre”, anche se non è noto il motivo. Un dettaglio fa comprendere meglio, tuttavia, il tenore di tensione che in quel momento sarebbe corso tra ‘Lilly’ e il marito: “Quando ce ne siamo andati, noi abbiamo attraversato la strada e loro stavano ancora discutendo”.

Liliana Resinovich scomparve il 14 dicembre 2021 dopo essere uscita di casa per andare a trovare Claudio Sterpin, dove non arrivò mai. Il suo corpo fu rinvenuto il 5 gennaio 2022.