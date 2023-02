Morta dopo aver mangiato il sushi, i familiari fanno chiarezza: "Non abbiamo mai accusato il ristorante"

Dopo le tante notizie sulla morte della 40enne di Napoli, deceduta dopo un pranzo a base di sushi in un ristorante giapponese, i familiari sono intervenuti tramite il loro legale per fare chiarezza. La correlazione tra il pasto a base di pesce crudo consumato due ore prima di morire, per il momento, non è ancora confermata e sul corpo della donna non è stata ancora effettuata l’autopsia.

Morta dopo un pranzo a base di sushi, parlano i familiari

Rossella Di Fuorti, 40 anni, è morta giovedì 9 febbraio a Napoli, nella sua casa del quartiere Soccavo, due ore dopo aver mangiato del sushi a pranzo in un ristorante del quartiere di Fuorigrotta.

La vicenda ha avuto una forte risonanza mediatica e le teorie sul pasto come causa della morte della De Fuorti si sono moltiplicate.

Napoli, i familiari della donna morta dopo aver mangiato sushi fanno chiarezza. Intanto, sulla vicenda indagano i carabinieri

Per questo i familiari, attraverso il legale Sergio Pisani, hanno fatto sapere a ‘Repubblica’ che il pranzo al ristorante è emerso solamente nella ricostruzione delle ultime tappe della vita di Rossella prima della morte. Per questo, precisano, da parte loro non è mai partita alcuna accusa contro il ristorante.

In questo momento si attendono gli esiti dell’autopsia disposta dalla Procura di Napoli e dell’Istituto Zooprofilattico di Portici, che ha prelevato alcuni campioni di cibo dal ristorante.

La vicenda

La tragedia è avvenuta a Napoli giovedì 9 febbraio. Rossella Di Fuorti aveva scelto di festeggiare il suo compleanno in un ristorante ‘all you can eat’ cinese-giapponese del quartiere Fuorigrotta.

Insieme a lei c’erano i suoi familiari e i suoi bambini. Due ore dopo Rossella, già rientrata a casa, ha cominciato a sentirsi male.

Il tutto è iniziato con un’emesi per poi degenerare in un collasso e infine il decesso.

Le indagini

I familiari avevano subito denunciato l’accaduto e la Procura di Napoli aveva subito aperto un’inchiesta disponendo l’autopsia della donna.

Le indagini sono in corso ad opera dei carabinieri dei Nas che hanno ispezionato il ristorante presso il quale Rossella Di Fuorti aveva consumato il suo pranzo.

Per il momento non è quindi confermata la responsabilità del ristorante, per questo i familiari hanno deciso di puntualizzare.