Monopattino viene travolto da un'auto, muore 32enne a Margherita di Savoia. Il fratello danneggia l'ospedale

Un ragazzo di 32 anni ha perso la vita in un incidente in monopattino a Margherita di Savoia. Il 32enne, Giuseppe Ditrani, si è scontrato con un’auto per cause ancora da stabilire ed è morto in pronto soccorso per le gravi ferite riportate nell’impatto. Sconvolto dalla notizia della morte, il fratello ha distrutto a pugni il vetro del triage al pronto soccorso.

La dinamica dell’incidente

Continua a crescere il numero degli incidenti stradali estivi. Nella tarda serata di domenica 20 agosto, Giuseppe Ditrani, un ragazzo di 32 anni, stava percorrendo in monopattino una strada a Margherita di Savoia.

Per cause ancora da accertare, si sarebbe poi scontrato con un’auto che proveniva dalla direzione opposta.

Fonte foto: Tuttocittà.it Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove è avvenuto l’incidente

Il conducente della vettura, un ragazzo di 27 anni di San Ferdinando di Puglia, non è riuscito a evitare l’impatto, avvenuto all’altezza di un incrocio.

I soccorsi sul posto

L’arrivo tempestivo dei soccorsi non è riuscito a salvare la vita al giovane. Il 32enne è stato trasportato in al pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria in condizioni già gravi.

Poco dopo l’arrivo, è morto per le gravissime lesioni riportate nello scontro, nonostante i tentativi disperati di rianimarlo.

La notizia della sua morte ha sconvolto i familiari, causando anche momenti di tensione in pronto soccorso.

Una volta fratello della vittima, un ragazzo di 30 anni, ha preso a pugni il vetro del triage, mandandolo in frantumi.

Le indagini della polizia

La sua posizione, insieme a quella del 27enne che si trovava alla guida dell’auto, è adesso al vaglio degli agenti della polizia locale, arrivati sul posto per riportare la calma.

Coordinati dalla Procura di Foggia, dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Il 27enne potrebbe dover rispondere di omicidio stradale.

Ditrani è una delle tante vittime che ogni anno perdono la vita a bordo di un monopattino. Sempre quest’estate, il 19 luglio, un 38enne era morto dopo aver perso il controllo del mezzo a Roma.

Il ragazzo era caduto sull’asfalto, perdendo la vita istantaneamente. A contribuire all’incidente era stato, probabilmente, anche il manto stradale dissestato.