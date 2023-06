Morto in monopattino travolto da una moto a Offlaga vicino Brescia: la vittima aveva 38 anni

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Tragedia a Cignano di Offlaga, in provincia di Brescia, nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 giugno: un uomo è morto travolto da una moto mentre si trovava su un monopattino.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo la ricostruzione dei fatti riportata da ‘Il Giornale di Brescia’, la vittima (un uomo di 38 anni di origini egiziane), poco dopo la mezzanotte, sarebbe stato travolto da una moto Bmw R150 e sbalzato a terra mentre si trovava alla guida del suo monopattino.

Il 38enne è morto sul colpo. I soccorritori, intervenuti sul posto assieme a carabinieri di Pontevico e Radiomobile, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

L'incidente stradale si è verificato poco dopo la mezzanotte tra martedì 6 e mercoledì 7 giugno a Cignano, una frazione di Offlaga, nella provincia di Brescia.

Ferito il motociclista

Alla guida del motociclo c’era un 43enne residente a Offlaga, rimasto lievemente ferito in seguito all’incidente e trasportato in codice giallo in Poliambulanza.

I due mezzi sono stati sequestrati e i rilievi sono stati affidati alle forze dell’ordine: l’esatta dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

I numeri degli incidenti in monopattino

Nell’ultimo report Istat sugli incidenti che hanno visto coinvolto i monopattini in Italia, rilasciato nel luglio del 2022 e riferito all’anno 2021, è emerso che gli incidenti con monopattini elettrici in Italia sono quasi quadruplicati rispetto al 2020, passando dai 564 dell’anno precedente a 2.101.

I feriti sono stati 1.980 (dei quali 1.903 conducenti, 77 passeggeri e 127 pedoni investiti), a fronte dei 518 complessivi del 2020. I morti sono stati dieci, uno dei quali era un pedone.