Modena, 68enne prende a martellate moglie e suocero: poi si toglie la vita impiccandosi

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Tragedia in famiglia a Soliera, in provincia di Modena. Per motivi ancora da accertare un uomo di 68 anni ha prima aggredito la moglie coetanea e il suocero di 85 anni, poi si è tolto la vita. Il fatto ha avuto luogo tra le mura domestiche nella tarda mattinata di martedì 17 gennaio. Le due vittime della violenza sono state soccorse e trasportate in ospedale gravemente ferite.

La ricostruzione della tragedia a Soliera

A raccontare i dettagli della vicenda è ‘Il Resto del Carlino’. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, il 68enne ha preso a martellate sia la moglie che il padre di lei.

Prima avrebbe aggredito la donna e poco dopo si sarebbe scagliato con violenza contro il suocero. Dopo la duplice aggressione l’uomo si è tolto la vita impiccandosi all’interno dell’abitazione.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il fatto si è verificato a pochi chilometri da Modena, nel comune di Soliera

I soccorsi alle vittime dell’aggressione

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, i carabinieri della compagnia di Carpi e i militari del Nucleo investigativo.

I soccorritori hanno trasportato entrambi i feriti all’ospedale di Baggiovara. Secondo le indiscrezioni del quotidiano locale il suocero del 68enne sarebbe in gravissime condizioni, la donna invece pur avendo riportato gravi lesioni non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Indagini in corso per ricostruire il movente

I carabinieri intervenuti sul luogo della tragedia si sono subito messi al lavoro per accertare quanto accaduto e tentare di ricostruire il movente, al momento non ancora chiarito.

Ciò che è emerso finora è che la doppia aggressione sarebbe arrivata al culmine di una lite.