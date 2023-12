Miss France 2024 divide il pubblico: Ève Gilles risponde agli hater che la criticano per il look androgino

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Ève Gilles è stata incoronata nuova Miss Francia. Il suo look però non è piaciuto a tutti: qualcuno le contesta il taglio di capelli corto e il fisico filiforme, quasi androgino. Qualcun altro l’attacca perché il suo aspetto non rispecchia l’ideale di tipica bellezza francese. La giovane ha così deciso di replicare ai suoi hater.

Ève Gilles è Miss France 2024

La sua elezione ha infranto i canoni estetici tradizionali del concorso.

Ève Gilles è la prima Miss Francia con i capelli corti. L’ultima candidata con un taglio corto si vide nel 1999.

“Nessuno dovrebbe dirvi chi siete” ha dichiarato Ève Gilles dal palco di Digione dove è stata eletta Miss France 2024.

“La bellezza non riguarda solo il taglio di capelli o le forme che abbiamo”, ha detto alla finalissima. “Voglio essere una donna che osa infrangere i codici. Porterei la corona benissimo, pure sui miei capelli corti”.

Quando Chloé Mortaud, Miss Francia 2009, le ha domandato quali parole avrebbe usato per aiutare una bambina vittima di bullismo a scuola, la reginetta è tornata a parlare della propria chioma.

“Pensavo sarei stata più infastidita per i commenti sul mio taglio di capelli che sul mio corpo”, ha detto.

Poi ha aggiunto: “Le parole a volte fanno più male dei gesti, ma la bimba che subisce bullismo potrà riprendersi. Soprattutto bisogna parlarne con un adulto“.

Ève Gilles sul body shaming

“Sperimentiamo il body shaming quotidianamente, non importa. Tutti abbiamo le nostre imperfezioni. Ogni donna è diversa, siamo tutte uniche”, ha poi aggiunto in conferenza stampa dopo la proclamazione.

Ève Gilles viene criticata anche perché difende la diversità e il diritto delle donne di vestirsi e apparire come preferiscono. Cosa che ai più tradizionalisti l’ha fatta apparire come una paladina della cultura “woke”.

La sua acconciatura è stata anche al centro della prima intervista rilasciata alla rete televisiva Lci.

Alla domanda sul suo taglio di capelli Ève Gilles ha risposto: “È solo un taglio di capelli, quindi prima o poi parleremo d’altro. Ma è vero che è importante dimostrare che ci sono molte donne francesi che hanno i capelli corti ed è importante che in concorsi come Miss Francia siano rappresentate“.

Chi è Ève Gilles

Ève Gilles ha 20 anni, è nata a Quaëdypre, un piccolo comune di poco più di mille anime vicino Dunkerque, all’estremo nord della Francia.

La ragazza studia Matematica e Informatica applicate alle scienze umane e sociali.

Polemiche ai concorsi di bellezza

Nel 2023 diversi concorsi di bellezza sono stati segnati dalle polemiche.

Si ricordano ad esempio i casi di Marina Machete e Rikkie Kolle, ragazze trans diventate rispettivamente Miss Portogallo e Miss Olanda.

E Miss Zimbabwe, Brooke Bruk-Jackson, è stata accusata di non essere abbastanza nera.