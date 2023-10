Miss Portogallo è una ragazza trans di 28 anni: Marina Machete competerà per Miss Universo a El Salvador

La donna più bella del Portogallo ha 28 anni e fa l’assistente di volo. Fino a non molto tempo fa non avrebbe potuto partecipare al concorso per eleggere Miss Portogallo perché non erano ammesse le persone transessuali. Ma ora, con il nuovo regolamento, Marina Machete ha potuto partecipare e vincere.

Miss Portogallo è la trans Marina Machete

Dopo avere vinto lo scettro di più bella del Portogallo nella città di Borba, nella regione sud-orientale di Evora, per Marina Machete la nuova sfida all’orizzonte è il viaggio a El Salvador dove rappresenterà il suo Paese a Miss Universo.

“Orgogliosa di essere la prima donna trans a competere per il titolo di Miss Universo Portogallo”, ha scritto ai follower sui suoi canali social.

“Per anni non mi è stato possibile partecipare, e oggi sono orgogliosa di far parte di questo incredibile gruppo di finalisti” ha detto.

“Come donna transgender ho dovuto affrontare diversi ostacoli“, ha detto a caldo dopo avere vinto il titolo.

“Ma fortunatamente, e soprattutto grazie alla mia famiglia, l’amore si è rivelato più forte dell’ignoranza”, ha aggiunto.

Marina Machete parla dell’uguaglianza

Nel commentare la sua vittoria e il suo vissuto, Miss Portogallo ha parlato dell’importanza di offrire a tutti le stesse opportunità.

“L’uguaglianza […] può essere raggiunta solo se partiamo tutti dallo stesso punto di partenza, – ha detto – con le stesse opportunità indipendentemente dai nostri privilegi, risorse, status o condizione sociale.

Reginette trans a Miss Universo

Lo scorso luglio la 22enne olandese Rikkie Kolle è diventata la prima donna transgender a vincere il titolo di Miss Paesi Bassi.

Ma per quanto riguarda Miss Universo, Rikkie Kolle e Marina Machete arrivano, rispettivamente, seconda e terza nella rottura dello storico tabù.

Infatti già nel 2018 la spagnola Angela Ponce è diventata la prima candidata trans al titolo di più bella del pianeta.

Nel nostro Paese invece il regolamento del concorso non permette alle persone trans di iscriversi a Miss Italia.