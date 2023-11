Miss Italia 2023 è Francesca Bergesio, figlia del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio: "Sarò un medico"

Miss Italia 2023 è la 19enne piemontese Francesca Bergesio. La reginetta di bellezza è stata incoronata al palazzo dei congressi di Salsomaggiore Terme. La corona di Miss Italia le è stata consegnata dall’organizzatrice del concorso Patrizia Mirigliani.

Francesca Bergesio vince Miss Italia 2023

“Una emozione immensa che porterò sempre nel cuore, non vedo l’ora di iniziare ad onorare al massimo questa fascia”, ha raccontato Francesca Bergesio dopo la proclamazione.

Nella giuria dell’84esima edizione di Miss Italia il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha ricoperto il ruolo di presidente.

Fonte foto: ANSA

Archiviate dunque le polemiche in merito al ruolo di Sgarbi in Miss Italia: il sottosegretario rischiava di essere sospeso per via dei suoi trascorsi col Fisco e per alcune attività private profumatamente retribuite.

In giuria anche la giornalista e opinionista di destra Hoara Borselli, il conduttore de La Zanzara su Radio 24 e polemista di Rete 4 Giuseppe Cruciani e la showgirl Giulia Salemi.

La serata è stata presentata dalla cantante Jo Squillo, che è stata la terza donna nella storia del concorso a presentare la finale dopo Milly Carlucci e Simona Ventura.

Chi è Francesca Bergesio

Francesca Bergesio è nata a Bra in provincia di Cuneo e risiede a Cervere. É la figlia del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.

Era arrivata alle finali di Miss Italia con il titolo di Miss Piemonte e Miss Guida Sicura. É alta 1 metro e 80 ed ha occhi e capelli marroni.

“Mi sono iscritta al concorso per mettermi in gioco”, dice. “É stato un percorso stupendo che mi ha fatto crescere a livello personale. Ho conosciuto tantissime ragazze e sarà un ricordo fantastico”.

“Mia mamma è stata fondamentale in questo percorso, – continua – mi è sempre stata vicina e questo mi ha aiutato tanto ance nei momenti più bui”.

Alla domanda se sia o meno fidanzata risponde in questi termini: “Non ne voglio parlare, sono in una situazione particolare”.

La sua squadra del cuore è la Juventus.

Miss Italia diventerà medico

Francesca Bergesio si è diplomata al liceo classico europeo ed è da poco iscritta al primo anno della facoltà di Medicina a Roma.

“Vorrei essere un medico e affiancare al mio lavoro il mondo della moda o del cinema, al quale non rinuncio”.