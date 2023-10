Vittorio Sgarbi scaricato da FdI ma anche da Miss Italia: non sarà nella giuria del concorso di bellezza

Il presidente della giuria della prossima edizione di Miss Italia non sarà Vittorio Sgarbi. La conferma è arrivata prima dalla patron del concorso, Patrizia Mirigliani, e poi dal deputato di Fratelli d’Italia (FdI) Fabio Pietrella, che ha escluso la partecipazione del sottosegretario alla cultura alla kermesse: “Per lui Miss Italia finisce qui”.

Sgarbi fuori da Miss Italia

Dopo le polemiche che hanno fatto seguito la notizia delle consulenze d’oro e dei presunti debiti con il fisco, anche Miss Italia prende le distanze da Vittorio Sgarbi.

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla Camera nella giornata di oggi – giovedì 26 ottobre – per annunciare l’84esima edizione del concorso di bellezza, è stato difatti chiarito che il Sottosegretario di Stato al Ministero della cultura non sarà presente alla kermesse, né come presidente della giuria né come semplice giurato.

Fonte foto: ANSA La patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani (al centro) con le quaranta finaliste dell’edizione 2023 del concorso di bellezza

La notizia è prima arrivata, in modo indiretto, dalla patron del concorso di bellezza, Patrizia Mirigliani, per poi essere confermata da Fabio Pietrella, deputato di Fratelli d’Italia, che con una battuta ha messo in chiaro che Sgarbi non farà parte del prossimo Miss Italia.

Sgarbi silurato da FdI

La prima a parlarne è stata Patrizia Mirigliani, figlia dello storico patron di Miss Italia, Enzo Mirigliani, che durante la conferenza stampa di Montecitorio, alla quale hanno partecipato anche il capogruppo di FdI, Tommaso Foti, il deputato Fabio Pietrella, il presidente di Confartigianato imprese, Marco Granelli, e Luca Musile Tanzi, sindaco di Salsomaggiore Terme, comune della provincia di Parma che tornerà a ospitare Miss Italia.

“Sgarbi era stato contattato diverso tempo fa – ha detto Mirigliani – ci sono state delle interlocuzioni fra noi, ma non hanno avuto un seguito recente e ad oggi ritengo che non sarà con noi. Era stato scelto in giuria per la sua capacità di saper raccontare la bellezza, ma la sua presidenza non è confermata”.

Proprio su questo punto è intervenuto il deputato Pietrella che, con una battuta che richiama la frase solitamente pronunciata dall’allora conduttore del concorso Carlo Conti al momento della eliminazione di una miss, ha definitivamente affermato che Sgarbi non farà parte della giuria: “Per lui Miss Italia finisce qui”.

La nuova edizione Miss Italia

Sembra a questo punto a dir poco improbabile che Vittorio Sgarbi possa essere presente alla kermesse, che tornerà dunque a Salsomaggiore Terme 13 anni dopo l’ultima volta, come aveva annunciato già durante la propria campagna elettorale il sindaco del comune emiliano, eletto con una coalizione di centrodestra formata da Fratelli d’Italia, Liberamente Salsesi, Lega e Forza Italia.

Proprio il sindaco, durante la conferenza stampa, ha detto che “la separazione da non ha portato bene né alla città né al concorso. Il ricostituirsi del binomio può rappresentare la rinascita per entrambi”.

Parole che hanno incontrato il plauso di Patrizia Mirigliani, per la quale Salsomaggiore è “il luogo della felicità, la sede dei grandi successi di mio padre, con il nostro amico Fabrizio Frizzi, con 15 edizioni che sono nella memoria di tutti”.