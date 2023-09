Miss Zimbabwe è la modella bianca Brooke Bruk-Jackson. Pioggia di proteste: "Non ci rappresenta"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Segni particolari: pelle candida, capelli biondi e lineamenti angelici. Perché si parla di lei: è la nuova miss Zimbabwe e la sua vittoria al concorso di bellezza ha scatenato un diluvio di polemiche.

Miss Zimbabwe ha la pelle bianca

Si chiama Brooke Bruk-Jackson la modella 21enne che ha vinto il concorso di bellezza dello Zimbabwe e che rappresenterà lo stato africano a Miss Universo il prossimo 18 novembre a El Salvador indossando la fascia numero 72.

“Il mio cuore è pieno di gioia e gratitudine. Ho guadagnato questa corona per il nostro bellissimo Paese, per servire la nostra gente e per essere l’incarnazione dell’unicità dello Zimbabwe”, ha scritto sui social Brooke Bruk-Jackson commentando la vittoria.

Sui social monta la polemica

Sui social network, accanto ai commenti degli ammiratori, anche quelli di chi ha criticato la scelta della giuria manifestando irritazione, fastidio e razzismo.

“L’eccitazione che circonda la sua vittoria è rovinata da un’ondata di reazioni contrastanti”, ha scritto la testata online The Zimbabwean.

Di seguito alcuni esempi dei commenti contrari alla vittoria di Brooke Bruk-Jackson.

“I miei antenati si rivolterebbero nelle tombe”, scrive qualcuno.

E ancora: “Troppo bianca per rappresentare un Nazione di persone nere, lei non ci identifica, è una straniera!”

“Ora ci colonizziamo da soli” ha scritto una utente.

“Dev’essere uno scherzo. Dopo tutto quello che hanno fatto per opprimerci, sfruttarci e farci sentire una mer*a ora prendono una bianca e ne fanno il volto della nostra cultura?”, si domanda sconsolato un utente.

“Il colore della pelle non dovrebbe definire una persona”, ha risposto Brooke Bruk-Jackson cercando di smorzare le polemiche.

Lei è nata e cresciuta ad Harare, la capitale dello Zimbabwe.

Altri casi simili

Nella storia non sono mancati casi di reginette di bellezza accusate di non rappresentare i tratti somatici tipici del luogo.

Come ad esempio Dee-Ann Kentish-Rogers, vincitrice nel 2018 del concorso Miss Gran Bretagna.

C’è poi un caso che ha riguardato il nostro Paese e che risale al 1996: in quell’anno la modella dominicana Denny Méndez vinse il titolo di più bella d’Italia scatenando le discussioni del caso.