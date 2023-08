Minibus si ribalta in curva in Marocco, nella provincia di Azilal: tutti i passeggeri sono morti

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Gravissimo incidente stradale in Marocco, dove un minibus è uscito di strada e tutti i passeggeri a bordo sono morti. Per le fonti locali si tratta di uno dei peggiori disastri di questo tipo per il Paese nord-africano.

L’incidente è avvenuto nella provincia di Azilal

Stando a quanto riportato nel pomeriggio di domenica 6 agosto dal siti locali come Morocco World News, l’incidente è avvenuto in un’area rurale nella provincia interna di Azilal, regione di Beni Mellal-Khenifra.

Il minibus, con a bordo 24 persone, stava percorrendo una strada di montagna per portare i suoi passeggeri al mercato settimanale nella città di Demnate, che si trova al centro del Paese, partendo da Ait Ananas.

A quanto pare, durante una curva il mezzo si è ribaltato ed è precipitato oltre il bordo della strada. Le immagini, condivise su X dall’emittente locale 2m, mostrano il mezzo completamente distrutto nello schianto.

Morte 24 persone, tra loro anche donne e un bambino

Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e le autorità locali per mettere in salvo eventuali sopravvissuti, ma secondo quanto riferito dal direttore dell’ospedale di Demnate, Youssef Makhloufi, non ce ne sono stati.

Nell’incidente in Marocco a quanto pare sono morte 24 persone e tra loro ci sarebbero almeno due donne e un bambino. Tutti i corpi sono stati portati all’ospedale per essere identificati e preparati per l’estremo saluto.

Solo pochi giorni fa, in Messico, un caso simile: un bus è precipitato in un burrone e l’incidente è costato la vita a 18 persone, molti dei quali migranti.

Nel 2019 un altro incidente simile in Marocco

La situazione degli incidenti stradali in Marocco sarebbe tragica. Sul caso del minibus ora è stata aperta un’inchiesta, per appurare eventuali responsabilità nel disastro.

Secondo i dati riportati dal National Security General Directorate, nella sola settimana dal 24 al 30 luglio di quest’anno 11 persone sono morte a causa di incidenti e altre 2.000 sono rimaste feriti in 1.771 sinistri.

Nel 2019, sempre nel Paese, un bus si è ribaltato travolto dall’esondazione di un fiume e anche in questo caso le vittime sono state 24. Stava attraversando un ponte vicino al villaggio di El Khank.