Accoltellato in strada a Roma nel quartiere Pietralata, i passanti chiamano i soccorsi: caccia all'aggressore

Giallo a Roma, nel quartiere Pietralata. Nel tardo pomeriggio di sabato 22 giugno, un uomo di 51 anni è stato accoltellato e trovato ferito a terra in strada da alcuni passanti. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

Roma, quartiere Pietralata: uomo accoltellato in strada, passanti chiamano i soccorsi

Il 51enne è stato colpito da una coltellata al fianco sinistro in via di Pietralata, nei pressi di un’edicola e di un Centro Assistenza Fiscale (Caf).

Dopo il lancio dell’allarme, sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha prestato i primi soccorsi alla vittima che è poi stata trasportata con un’ambulanza dell’Ares 118 in ospedale. Quando sono giunti i medici era cosciente.

La vittima ricoverata al Policlinico Umberto I

Attualmente l’uomo si trova ricoverato in codice rosso al Policlinico Umberto I. È in prognosi riservata. Roma Today fa sapere che non sarebbe in pericolo di vita, ma che le sue condizioni sono monitorate costantemente.

Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato Sant’Ippolito intervenuti alle 19.10 con le autoradio di San Basilio, Porta Pia e Fidene-Serpentara, su richiesta di alcuni testimoni che hanno avvisato il 112.

Caccia al movente: rapina o ferimento per altri motivi

Resta da chiarire il movente dell’aggressione. Si sta cercando di capire se l’uomo sia stato vittima di un tentativo di rapina oppure se sia stato ferito per altri motivi.

Nelle prossime ore potrebbero essere acquisiti i filmati delle telecamere di sicurezza della zona che si trova nei pressi di alcuni palazzi popolari.

Chi indaga ha già ascoltato la versione fornita dalla persona che per prima ha chiamato i soccorsi.

Inoltre si sta scandagliando il profilo della vittima e i suoi contatti. Non si esclude al momento nessuna pista.

