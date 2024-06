Zermatt in Svizzera isolata per l'esondazione del torrente Vispa: oltre 200 sfollati, la situazione

Zermatt, nell’Alto Vallese in Svizzera, è isolata dal resto del mondo per via dell’esondazione del torrente Vispa. La situazione è stata provocata dalle forti piogge delle ultime ore e dallo scioglimento dei ghiacciai in quota. Impossibile raggiungere la nota località montana tramite treno o auto a causa dei numerosi smottamenti. Ma il maltempo ha flagellato anche altre zone della Svizzera.

Zermatt isolata

Chiusa anche ai pedoni causa frana la strada fra Täsch e Zermatt. Sui social circolano le immagini dei corsi d’acqua della zona ingrossati dalle piene che trascinano sassi e detriti. Il Vispa è sotto sorveglianza in seguito alle forti precipitazioni e allo scioglimento della neve in quota. La mattinata di sabato 22 giugno è stata caratterizzata da ulteriori smottamenti.

Le condizioni meteo hanno impedito l’apertura del collegamento tramite funivia che da Cervinia in Valle d’Aosta conduce al Piccolo Cervino e a Zermatt.

Zermatt è un centro di quasi 6.000 abitanti nel Cantone Vallese in Svizzera. Sorge a quota 1.600 metri, ai piedi del picco del Cervino. Attrae turisti dal resto del Paese e dall’Italia. A Zermatt è possibile praticare sci, alpinismo, escursioni e pattinaggio sul ghiaccio.

Ci sono dispersi

Tre persone risultano disperse in seguito alle forti inondazioni nel Sud Est della Svizzera. L’annuncio è stato dato sabato mattina dalla polizia del Cantone dei Grigioni. Una quarta persona, una donna, era stata data per dispersa ma è stata ritrovata viva.

Sfollati e danni

Oltre a questo, non si sono registrati feriti ma oltre 230 persone sono state sfollate (soprattutto a Chippis, villaggio sulla sponda sinistra del Rodano) già dalla serata di venerdì 21 giugno.

E col passare delle ore aumenta la conta dei danni, provocati soprattutto da frane e smottamenti. Ai quali si sommano i mancati incassi del locale settore del turismo e della ristorazione vista la situazione.

Le scuole del borgo montano sono state chiuse, ha riferito all’agenzia di stampa svizzera Keystone-ATS un impiegato comunale. E lo Stato maggiore di Zermatt è in massima allerta, come scrive il quotidiano altovallesano Walliser Bote.

Annullato il concerto di Russell Crowe a Cervinia

Il maltempo ha colpito duramente anche altre zone della Svizzera. A Cervinia, ad esempio, Russell Crowe avrebbe dovuto esibirsi con la sua band (The Gentlemen Barbers) in assenza di pubblico sulla terrazza panoramica del Piccolo Cervino a quota 3.800 metri. A causa delle condizioni meteo proibitive l’esibizione è stata annullata.

Europa tagliata in due

L’immagine è quella di un’Europa tagliata in due, con una situazione meteo che dà sole e caldo torrido al Sud e intense piogge man mano che si va salendo.

Violente precipitazioni hanno interessato anche la città di Milano: nella serata di venerdì 21 un violento temporale ha causato la caduta di numerosi alberi e ha costretto i vigili del fuoco a effettuare centinaia di interventi.